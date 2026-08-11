Titkos megfigyelés: külső weboldalakon is követ minket a Facebook és az Instagram anyavállalata

Hogyan tudnak védekezni a felhasználók?
Amíg a csoportos perek zajlanak, a felhasználók maguk is korlátozhatják a megfigyelést.
- A Facebook és az Instagram beállításai között a „Platformon kívüli tevékenységek” menüpontban ki lehet kapcsolni a külső partnerektől származó adatok összekapcsolását.
- Olyan szoftverek használata, mint a Brave vagy a Firefox, amelyek alapértelmezetten blokkolják a harmadik féltől származó sütiket és követőpixeleket.
- Olyan kiegészítők telepítése a böngészőbe, amelyek célzottan kiszűrik és letiltják a weboldalakba ágyazott Meta-kódokat.
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