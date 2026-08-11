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Titkos megfigyelés: külső weboldalakon is követ minket a Facebook és az Instagram anyavállalata

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Komoly adatvédelmi ügy került bíróság elé Németországban: a WhatsApp, az Instagram és a Facebook mögött álló Metát azzal vádolják, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon is titokban figyeli az emberek online lépéseit. A jogsértés becslések szerint csak a német piacon nagyjából 50 millió felhasználót érint, és a csoportos perek teljesen átírhatják a techóriás európai működését.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 11. 9:03
Fotó: MATTEO DELLA TORRE Forrás: NurPhoto
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Mindenhol megfigyelnek minket a digitális térben (Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto)
Mindenhol megfigyelnek minket a digitális térben (Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto)

Hogyan tudnak védekezni a felhasználók?

Amíg a csoportos perek zajlanak, a felhasználók maguk is korlátozhatják a megfigyelést.

  • A Facebook és az Instagram beállításai között a „Platformon kívüli tevékenységek” menüpontban ki lehet kapcsolni a külső partnerektől származó adatok összekapcsolását.
  • Olyan szoftverek használata, mint a Brave vagy a Firefox, amelyek alapértelmezetten blokkolják a harmadik féltől származó sütiket és követőpixeleket.
  • Olyan kiegészítők telepítése a böngészőbe, amelyek célzottan kiszűrik és letiltják a weboldalakba ágyazott Meta-kódokat.

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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