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Megkezdődött a Tupac-gyilkosság pere – 30 év után kiderülhet, mi az igazság?

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Harminc évvel Tupac Shakur meggyilkolása után megkezdődött a rapper halálának ügyében indított büntetőper Las Vegasban – számolt be róla a The Guardian. A mindmáig tisztázatlan gyilkossági ügyben egy egykori bandavezér, Duane „Keffe D” Davis ül a vádlottak padján.

Ménes Márta
2026. 08. 11. 8:03
Tupac Fotó: Getty Imags Hungary
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Forrás: Facebook/Nubian Bookstore

A tárgyalás ugyanakkor nem feltétlenül ad választ a gyilkosság minden részletére: a The Guardian szerint továbbra sem biztos, hogy kiderül, ki adta le a Tupac halálát okozó lövéseket. 

Davis az egyetlen életben maradt személy azok közül, akikről az ügyészség azt állítja, hogy részt vettek a támadásban.

Májusban Tupac mostohatestvére, Maurice Shakur polgári pert is indított a gyilkosság miatt. Keresetében azt állítja, hogy továbbra is vannak olyanok, akik részt vettek a rapper megölésében, és harminc év után sem vonták őket felelősségre.

 

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