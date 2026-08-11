Megkezdődött a Tupac-gyilkosság pere – 30 év után kiderülhet, mi az igazság?

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A tárgyalás ugyanakkor nem feltétlenül ad választ a gyilkosság minden részletére: a The Guardian szerint továbbra sem biztos, hogy kiderül, ki adta le a Tupac halálát okozó lövéseket.

Davis az egyetlen életben maradt személy azok közül, akikről az ügyészség azt állítja, hogy részt vettek a támadásban.

Májusban Tupac mostohatestvére, Maurice Shakur polgári pert is indított a gyilkosság miatt. Keresetében azt állítja, hogy továbbra is vannak olyanok, akik részt vettek a rapper megölésében, és harminc év után sem vonták őket felelősségre.