A jó kiállítás ma már önmagában kevés, igazi közösségi tér kell a látogatóknak

Fotó: MODEM Facebook

Fókuszban a nevelés

Vizi Katalin legalább ennyire fontosnak tartja a vizuális nevelést is. – Az alaptantervből hiányzik az önálló művészettörténet-oktatás, ezért sok fiatal úgy válik felnőtté, hogy alig találkozik képzőművészettel. Ha nem hallanak eleget képzőművészekről, művészeti irányzatokról, akkor végképp elveszítjük a társadalmi bázisunk egy jelentős százalékát – világít rá a feladat jelentőségére, de ennek az ellensúlyozására is vannak már kész tervek. Például egy ötrészes edukációs kiállítássorozat, amely digitális és interaktív eszközökkel segítené a művészettörténet megismerését.

A kiállítások alapját az Antal–Lusztig-gyűjtemény műtárgyai adják majd, a koncepción pedig kurátorok, pedagógusok, művészetpedagógusok és digitális tartalomfejlesztők dolgoznak együtt – az első tárlatot várhatóan jövő szeptemberben mutatják be.

A legkisebbeket viszont már most is várja a Ringató program, a családokat feladatlapok és játékok segítik a kiállítások felfedezésében, a Debreceni Egyetemen pedig 2022 óta szabadon választható kurzuson ismertetik meg a hallgatókkal a kortárs művészetet. Az új edukációs kiállítássorozat is ezekre a kezdeményezésekre épül majd tovább. A beszélgetés során szóba került a kortárs művészet befogadásának nehézsége is: Vizi Katalin szerint a klasszikus mesterekhez azért könnyebb kapcsolódni, mert a legtöbb ember már találkozott velük történelem- vagy irodalomórán. – Egy Munkácsy-festmény láttán sokaknak ismerős élményük támad, míg a kortárs művészet esetében ezek a kapaszkodók hiányoznak – jegyzi meg az igazgató. A klaszikusok ismerete pedig nyilvánvaló előny a kortársak értelmezésében is.

Ma már a telefonunkkal van a legszorosabb kapcsolatunk, erre a MODEM-nek is reagálnia kell. Fotó: MODEM Facebook

A digitaizáció kihívásai

A digitális kultúrafogyasztás térnyerése ugyanakkor új feladatokat is ad a múzeumoknak, és az igazgató szerint ma már elengedhetetlen, hogy egy intézmény ne csupán a fizikai térben legyen jelen. – Egy kicsit elszakadtunk a fizikai terektől, vagy legalábbis megváltozott a vele való viszonyunk. Erre muszáj reagálni. Az embereknek ma a telefonjukkal van a legszorosabb kapcsolatuk, így ott is jelen kell lennünk.

Nemcsak hirdetések vagy programajánlók tekintetében, hanem egyszerűen ott is kell tudni tartalmat, információt, valamilyen ingert adni – mondja.

A pandémia után az újranyitott kiállításokat, a zárásukhoz közeledve pedig virtuálisan bejárhatóvá tették, hogy az online térben is megmaradjon az örökkévalóságnak, és bár szerinte semmi sem pótolja az eredeti műtárgyakkal való személyes találkozást, a digitális jelenlétet ma már nem lehet megkerülni.