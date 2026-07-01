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Múltból gyökeredző félelem a Modemben

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Nemes Csaba műveit nézve könnyű volna egyetlen mozdulattal a „menthetetlen liberális” kortárs művészek közé sorolni, ezek alapján ugyanis a rendszerváltás óta aktívan tevékenykedő festő szinte kivétel nélkül olyan álláspontokra helyezkedik vagy nagyít fel, amelyek a Magyar Nemzet olvasóinak jelentős részétől feltehe­tően nagyon távol állnak. A Modemben már csak július 12-ig látható Folyamatos múlt címre keresztelt retrospektív tárlat sem azért érdemes a figyelemre, mert politikai vagy társadalmi tekintetben bármiben is egyetértenék vele, hanem épp annak ellenére.

Dani Áron
2026. 07. 01. 6:20
Fotó: Vigh Levente Forrás: MODEM
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Fotó: Vigh Levente / MODEM

A tárlat rögtön az egyik legerősebb képcsoporttal indít: az Egy festő az illiberális demokráciában (2015) első pillantásra egyszerű politikai önarcképnek tűnik. Nemes itt festőállvánnyal a kezében vonul Budapest utcáin, mintha számára a természet helyett maga a közélet volna a tájkép, a mű azonban ennél jóval összetettebb, mert tudatosan idézi meg Nagy Előd több mint harminc évvel korábbi művét, amelyen a festő az épülő paksi atomerőmű előtt halad el, amiről az állam megbízásából készít festménysorozatot. A több változatban is feldolgozott képet könnyű lenne Nemes pozíciójának ellentéteként látni, az azonos póz viszont a közös vonásokra irányítja a figyelmet: ha eltérő módon is, de mindkét művész a rendszer festője, mindketten egy olyan korszakban dolgoznak, ami aktív viszonyulásra kényszeríti őket, és éppúgy kijelöli a kritikus, mint a rendszerkonform pozíció kereteit.

A cím ugyanakkor beszédes, ismerős szókészletből merítkezik, és ahogy ezek alapján már rögtön sejteni lehet, a művész a rendszerváltás óta fennálló kultúrharc szinte összes emblematikus konfliktusában a számomra kiszámítható álláspontra helyezkedik, árnyalatokat csak a megfogalmazásban, pontosabban az ábrázolásban látni.

Nemes többször is fellépett az MMA egyre dominánsabb szerepe ellen, később az emlékműharc idején létrehozta az Eleven emlékmű mozgalmat, de van véleménye a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádjáról vagy az orosz invázióról is. Viszont a kiállítás különösen a 2015-ös menekültválságnak szentel nagy jelentőséget, amiben Nemes az osztrák önkéntes orvosokkal volt jelen. Ebben a tekintetben az életmű nem túl kiegyensúlyozott, a 2006-os utcai események például jóval kisebb hangsúlyt kapnak – holott legalább olyan horderejű politikai reflexiót igényelne, ha nem nagyobbat –, és azok kapcsán is elsősorban az antiszemitizmus és a radikális jobboldal megerősödése miatti aggodalom kerül előtérbe. Ez a keretezés számomra kevésbé szimpatikus – mivel nem gondolom, hogy a jelenkori magyar társadalom döntő részének tapasztalatát lefedné –, de cserébe unalomig ismert. 

Nemes Csaba kritikusan értékelte a történelmi egyházak tétlenségét a 2015-ös menekültválság idején. Fotó: Vigh Levente / MODEM

Bár el tudom fogadni – hiszen sok ember számára valódi veszélyérzetet okoz bármi, ami a nemzeti radikalizmussal kapcsolatos, és Nemes következetesen ebből a nézőpontból alkot, ezzel is erősítve a tárlat címét, hiszen ez a félelem is inkább ered a múltból, semmint a jelenből –, egyetérteni nem fogunk. A dolog problematikáját a turul szimbolizálja a legjobban: sokaknak a nyilasok által is használt szimbólum, de közben a magyar eredetmondák legendás madara, amiről így mégsem lehet teljesen lemondani csak azért, mert a nyilasok kisajátították – ennek a nézőpontnak a megjelenését viszont talán ugyancsak nem Nemes Csabától kell elvárni.

A Kurultáj-sorozat is jól példázza ezt a kettősséget: a kísérőszöveg szerint a festmények „szociológiai objektivitással” mutatják be a hagyományőrző fesztivált, kiemelve az ősmagyar motívumok és a modern jobboldali szimbólumok keveredését. 

Valóban van valami komikus abban, ahogyan a romantikus múltkép és a kortárs politikai jelképek összecsúsznak, ugyanakkor a képek és a hozzájuk kapcsolódó értelmezés számomra már bántóan gúnyosnak hat azokkal a jóhiszemű, hazájukat szerető, teljesen ártalmatlan emberekkel szemben, akiknek semmi közük sincs sem a szélsőségekhez, sem a történelmi revizionizmushoz, sem a liberális művészek félelmeihez. Hasonló kettősséget fog meg egy Horthy Miklóst és ­James Joyce-t ábrázoló festmény is, ami egy régi, a Horthy-kultuszban újra felbukkanó anekdotára épül, amely szerint ­James Joyce angolórákat adott  a későbbi kormányzónak. A történet valószínűleg mítosz, a festmény egyszerre szellemes és ironikus, ugyanakkor itt is érződik, hogy a humor végül egyetlen politikai értelmezés szolgálatába áll.

Fotó: Kalocsai Richard / MODEM

Ezek után hogyan lehetséges, hogy az eddig sorolt ellenvetések ellenére mégis elégedetten értem a kiállítás végére? Úgy, hogy igazából nem célom az egyetértés. Sokkal jobban mozgat, hogy egy alkotás mennyire képes a hatása alá vonni, és Nemes Csaba ezt rengetegszer megteszi velünk a MODEM több száz négyzetméteres kiállítóterében. Engem több helyen is megnyert a visszafogott, esetenként rejtett humorával, az életképek karakteres kelet-európai vonásai­val, vicces anakronizmusaival és néhány érdekes ötletével, mint a hiányzó toronyórák, az eldőlt templomok vagy a párba rakott családi albumok. Jellemzően azok a munkák, amikben a hazai aktuál­politika kevésbé hangsúlyos, és a kelet-európai lét kerül előtérbe. 

Az előbb említett toronyórás képsorozat egyszerre szól az idő múlásáról és a mozdulatlanságáról: Nyugat-Európához mérjük magunkat, de mintha mindig ugyanazt a lemaradást örökölnénk meg – ami szerintem szintén egy vitatható állítás, de a hangsúly a gondolatiságon, a kivitelezésen, az asszociáción van.

Hasonló gondolat jelenik meg a kiállítás címét adó Folyamatos múlt című fotósorozatban is, amely holland és magyar ötvenes-hatvanas évekbeli fényképeket állít egymás mellé. A politikai rendszerek különböznek, a hétköznapi élet képei mégis zavarbaejtően hasonlók. Mintha a vizuális kultúra sokszor erősebb volna az ideológiáknál, és talán pont ez a lényeg: Nemes egyik legfontosabb felismerése, hogy a történelemben nemcsak a konfliktusok ismétlődnek, hanem a hasonlóságok is. A tárlat több képe is azt mutatja meg, hogy a látszólag kibékíthetetlennek tűnő különbségek mögött sokszor közös emberi tapasztalatok húzódnak, és hogy a politikai és ideológiai törésvonalak ellenére ellenére mindig ott vannak a hasonlóságok is. Talán érdemesebb lenne még inkább ezekkel foglalkozni, mint felmondani a baloldali kánon összes közhelyét nyugatostól, horthystól.

 

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