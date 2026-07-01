Múltból gyökeredző félelem a Modemben

Fotó: Vigh Levente / MODEM

A tárlat rögtön az egyik legerősebb képcsoporttal indít: az Egy festő az illiberális demokráciában (2015) első pillantásra egyszerű politikai önarcképnek tűnik. Nemes itt festőállvánnyal a kezében vonul Budapest utcáin, mintha számára a természet helyett maga a közélet volna a tájkép, a mű azonban ennél jóval összetettebb, mert tudatosan idézi meg Nagy Előd több mint harminc évvel korábbi művét, amelyen a festő az épülő paksi atomerőmű előtt halad el, amiről az állam megbízásából készít festménysorozatot. A több változatban is feldolgozott képet könnyű lenne Nemes pozíciójának ellentéteként látni, az azonos póz viszont a közös vonásokra irányítja a figyelmet: ha eltérő módon is, de mindkét művész a rendszer festője, mindketten egy olyan korszakban dolgoznak, ami aktív viszonyulásra kényszeríti őket, és éppúgy kijelöli a kritikus, mint a rendszerkonform pozíció kereteit.

A cím ugyanakkor beszédes, ismerős szókészletből merítkezik, és ahogy ezek alapján már rögtön sejteni lehet, a művész a rendszerváltás óta fennálló kultúrharc szinte összes emblematikus konfliktusában a számomra kiszámítható álláspontra helyezkedik, árnyalatokat csak a megfogalmazásban, pontosabban az ábrázolásban látni.

Nemes többször is fellépett az MMA egyre dominánsabb szerepe ellen, később az emlékműharc idején létrehozta az Eleven emlékmű mozgalmat, de van véleménye a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádjáról vagy az orosz invázióról is. Viszont a kiállítás különösen a 2015-ös menekültválságnak szentel nagy jelentőséget, amiben Nemes az osztrák önkéntes orvosokkal volt jelen. Ebben a tekintetben az életmű nem túl kiegyensúlyozott, a 2006-os utcai események például jóval kisebb hangsúlyt kapnak – holott legalább olyan horderejű politikai reflexiót igényelne, ha nem nagyobbat –, és azok kapcsán is elsősorban az antiszemitizmus és a radikális jobboldal megerősödése miatti aggodalom kerül előtérbe. Ez a keretezés számomra kevésbé szimpatikus – mivel nem gondolom, hogy a jelenkori magyar társadalom döntő részének tapasztalatát lefedné –, de cserébe unalomig ismert.