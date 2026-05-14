Szépművészeti MúzeumkiállításVictor Vasarely

Vasarely 120 évesen beköltözött a Városligetbe

Miközben Pécsen dübörög a Vasarely-emlékév, a főváros is méltóképp tiszteleg a 120 éve született képzőművész előtt, egyszerre három helyszínen: a Szépművészeti Múzeumban nagyszabású retrospektív kiállítást rendeztek be, pár perc sétára a Millennium Házában a Vasarely Don’t go home! című tárlat a hatvanas-hetvenes évek neoavantgárd irányzataira fókuszálva mutatja be Vasarely munkásságát, de a Magyar Nemzeti Galéria is készült egy kamarakiállítással. A három kiállítás közös, kedvezményes belépővel is látogatható, mi most a Városligetben jártunk.

Dani Áron
2026. 05. 14. 5:30
A Városligetben két tárlaton is alkalmunk van elmerülni az idén 120 éves Victor Vasarely munkásságában.
Bár az intellektuális megközelítésekre jómagam kevésbé vagyok fogékony, ha képzőművészetről van szó, a Kara-neth című akvarell festmény előtt állva – amit már korántsem tartok olyan szépnek – döbbenek rá a saját határaimra Vasarelyvel kapcsolatban: 

A kép kaotikus, szabálytalan, már-már kellemetlen hatást kelt, de közben mégis látni lehet benne a szabályszerűségeket, hogy a végeredmény valamilyen előre megfontolt rendszer alapján nyerte el a végső formáját. 

Bár semmilyen módon nem emlékeztet a természetre, nagyon is hasonlít rá. Viszont nagyon sokáig kellene vizsgálódnom, míg pontosan felfejthetném a mélyebb rétegeit, miközben a kiállítótérben még rengeteg műalkotás vár arra, hogy legalább egy futó pillantást tegyek rájuk. Túl soknak tűnik, mint ahogy a teremtett világnak is felfoghatatlanul sok arca van, még ha csak néhány vezérelv mentén szerveződik is.

Ezért is tartottam ezúttal praktikusabbnak a Millennium Házában berendezett tárlatot, mivel a látogató itt kevésbé szembesül azzal a problémával, hogy a nagy egész minden részletét felfejtse. 

A Vasarely Don’t go home! című kiállítás (ami direkt utalás a Szépművészeti Múzeumban 60 évvel ezelőtt rendezett kiállításra) Vasarely és kortársai párhuzamos munkásságára fókuszál, és ezáltal egy átfogó képet is ad a hatvanas-hetvenes évek neoavantgárd művészetéről. Itt kifejezetten a mester máig ható vizuális öröksége és az op-art kibontakozásának dinamikája kerül a fókuszba, nemcsak új megvilágításba helyezve azt az esztétikai forradalmat, amely alapjaiban formálta át a vizuális kultúráról való gondolkodásunkat, hanem valamivel közelebb is hozva hozzánk. Hozzám legalábbis mindenképpen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
