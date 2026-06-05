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UkrajnaEurópai Uniótoborzás

A hadköteles korú ukránoknak van mitől tartani Európában

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Kijev és az Európai Unió belügyminiszterei is támogatják a menekültprogram reformját. A csöndes többség is kizárná a hadkötelezett korú ukránokat a programból, amelyet egy év múlva mindenképp felül kell vizsgálni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 18:59
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
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„Az ukránok is ezt szeretnék tőlünk” – jelentette ki Magnus Brunner migrációs biztos a találkozót követő sajtótájékoztatón.

A bizottsági tag szerint a javaslatot várhatóan a következő hetekben nyújtják be, azonban a módosítás ténylegesen várhatóan nem fog megtörténni 2027 márciusa előtt. Ukrajnában egyre égetőbb az emberhiány, a kormányzat pedig már többször is igyekezett rávenni az európai országokat, hogy hozzanak törvényeket a hadkötelezett korú férfiak kiutasítására, azonban eddig ezt még egy ország sem lépte meg önállóan, Brüsszel pedig igyekezett eltolni a kérdést magától. 

Borítókép: Magnus Brunner, az Európai Bizottság menekültügyi biztosa (Fotó: AFP)

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