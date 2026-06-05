A hadköteles korú ukránoknak van mitől tartani Európában

A bizottsági tag szerint a javaslatot várhatóan a következő hetekben nyújtják be, azonban a módosítás ténylegesen várhatóan nem fog megtörténni 2027 márciusa előtt. Ukrajnában egyre égetőbb az emberhiány, a kormányzat pedig már többször is igyekezett rávenni az európai országokat, hogy hozzanak törvényeket a hadkötelezett korú férfiak kiutasítására, azonban eddig ezt még egy ország sem lépte meg önállóan, Brüsszel pedig igyekezett eltolni a kérdést magától.

Borítókép: Magnus Brunner, az Európai Bizottság menekültügyi biztosa (Fotó: AFP)