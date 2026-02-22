ukrajnaorosz-ukrán háborúoroszország

Kritikussá vált az emberhiány Ukrajnában

A legfrissebb hírszerzési és elemzői jelentések szerint Ukrajna immár kritikus fegyver- és emberhiánnyal küzd, és további 250 ezer katonára lenne szüksége a háború megnyeréséhez. Eközben Oroszország, brutális felőrlő taktikával, lassan, de folyamatosan halad előre az ukrajnai frontvonalakon.

Munkatársunktól
2026. 02. 22. 20:31
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
Négy évvel az orosz–ukrán háború kirobbanása után a valóság kíméletlenül beköszönt az ukrajnai frontvonalakon és a nyugati fővárosokban egyaránt. Katonai hírszerzési források és független harctéri megfigyelők egyöntetűen állítják: az ukránoknak jelentősen több gyalogságra, valamint fegyverre lenne szükségük, ha reménykedni akarnak a győzelemben – hívja fel a figyelmet a The Times brit napilap.

Ukrajna új védelmi minisztere havi ötvenezer fős veszteséget akar okozni az orosz haderőnek
Ukrajna új védelmi minisztere havi ötvenezer fős veszteséget akar okozni az orosz haderőnek (Fotó: Anadolu via AFP)

Ukrajna létszámhiányát már a tisztek is elismerik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián kénytelen volt elismerni, hogy országa januárban és februárban mintegy 109 négyzetkilométernyi területet vesztett az orosz előrenyomulás miatt. Az Institute for the Study of War  adatai szerint február első két hetében az orosz hadsereg mintegy 203 négyzetkilométert foglalt el. Ez a folyamatos területvesztés Zelenszkij szerint az ukrán légvédelem lőszerhiányának is köszönhető, amiért az európai partnereket tette felelőssé.

Nick Reynolds, a Royal United Services Institute kutatója szerint Oroszország „meglehetősen következetesen” hatol át az ukrán frontvonalakon, és képes nyomást gyakorolni a teljes frontszakaszon.

Az ukránok számára legaggasztóbb azonban az emberhiány.

Katonai egységeinek parancsnokai szerint a személyi állomány hiánya rontja a hadműveletek végrehajtásának képességét. Több drónpilótára és nagyobb létszámú gyalogságra van szükség a fedezésükhöz. Míg a lap szerint Oroszország 2022 óta 1,2 millió fő, csak tavaly 415 ezer fő veszteséget szenvedett el (beleértve a halottakat, sebesülteket és eltűnteket), Ukrajna veszteségei 600 ezer főre tehetők.

Mihajlo Fedorov, Ukrajna új védelmi minisztere szerint országa tavaly decemberben több mint 35 ezer orosz katonát ölt meg vagy sebesített meg súlyosan. A miniszter szerint a cél az, hogy ezt a szám havi 50 ezerre növekedjen.

Bár az orosz veszteségek abszolút értékben magasabbak, az elemzők szerint Oroszország számára arányaiban könnyebb pótolni őket a hatalmas demográfiai tartalékok miatt. Ukrajna, mint jóval kisebb ország, sokkal akutabban érzi az emberhiányt.

Az oroszoknál még nem volt szükség a teljes körű mozgósításra

A nyugati tisztviselők szerint Oroszország képes még legalább egy évig fenntartani a háborút a jelenlegi veszteségi rátával. Moszkva stratégiája egyértelműen a felőrlő, „húsdaráló” taktika, ahol az emberanyag feláldozásával igyekszik területi nyereségeket elérni. Ezt a stratégiát támogatja az is, hogy Putyin elkerüli a teljes körű mozgósítást, ehelyett anyagi ösztönzőkkel (pénzbónuszok, adókedvezmények, adósságelengedés) toboroz katonákat. Ráadásul Oroszország egyre nagyobb mértékben támaszkodik külföldi harcosokra, Indiából, Pakisztánból, Nepálból, Kubából, Nigériából, Szenegálból érkező zsoldosokra, sőt Észak-Korea is mintegy 17 ezer fős csapatkontingenst biztosít számukra.

Az orosz hadsereg az ukrán tisztek szerint teljes fölényben van a légierő és a taktikai ballisztikus rakéták terén, büntetlenül támadják az ukrán logisztikai és parancsnoki pontokat irányított bombákkal. Lassú, de folyamatos előrenyomulást hajtanak végre a frontvonalakon: Pokrovszk és Mirnohrad városok valószínűleg már orosz kézre kerültek, ahogy a Zaporizzsja régióban található Huljajpole is szinte teljes egészében orosz ellenőrzés alá került. Ez utóbbi azért különösen aggasztó az ukránok számára, mivel ezzel Zaporizzsja városa is a kamikazedrónok hatótávolságába kerülne.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

