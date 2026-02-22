Kritikussá vált az emberhiány Ukrajnában

Négy évvel az orosz–ukrán háború kirobbanása után a valóság kíméletlenül beköszönt az ukrajnai frontvonalakon és a nyugati fővárosokban egyaránt. Katonai hírszerzési források és független harctéri megfigyelők egyöntetűen állítják: az ukránoknak jelentősen több gyalogságra, valamint fegyverre lenne szükségük, ha reménykedni akarnak a győzelemben – hívja fel a figyelmet a The Times brit napilap.

Ukrajna új védelmi minisztere havi ötvenezer fős veszteséget akar okozni az orosz haderőnek (Fotó: Anadolu via AFP)

Ukrajna létszámhiányát már a tisztek is elismerik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián kénytelen volt elismerni, hogy országa januárban és februárban mintegy 109 négyzetkilométernyi területet vesztett az orosz előrenyomulás miatt. Az Institute for the Study of War adatai szerint február első két hetében az orosz hadsereg mintegy 203 négyzetkilométert foglalt el. Ez a folyamatos területvesztés Zelenszkij szerint az ukrán légvédelem lőszerhiányának is köszönhető, amiért az európai partnereket tette felelőssé.

Nick Reynolds, a Royal United Services Institute kutatója szerint Oroszország „meglehetősen következetesen” hatol át az ukrán frontvonalakon, és képes nyomást gyakorolni a teljes frontszakaszon.

Az ukránok számára legaggasztóbb azonban az emberhiány.

Katonai egységeinek parancsnokai szerint a személyi állomány hiánya rontja a hadműveletek végrehajtásának képességét. Több drónpilótára és nagyobb létszámú gyalogságra van szükség a fedezésükhöz. Míg a lap szerint Oroszország 2022 óta 1,2 millió fő, csak tavaly 415 ezer fő veszteséget szenvedett el (beleértve a halottakat, sebesülteket és eltűnteket), Ukrajna veszteségei 600 ezer főre tehetők.

Mihajlo Fedorov, Ukrajna új védelmi minisztere szerint országa tavaly decemberben több mint 35 ezer orosz katonát ölt meg vagy sebesített meg súlyosan. A miniszter szerint a cél az, hogy ezt a szám havi 50 ezerre növekedjen.

Bár az orosz veszteségek abszolút értékben magasabbak, az elemzők szerint Oroszország számára arányaiban könnyebb pótolni őket a hatalmas demográfiai tartalékok miatt. Ukrajna, mint jóval kisebb ország, sokkal akutabban érzi az emberhiányt.