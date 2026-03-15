Oscar 2026: Kövesse velünk az év legfontosabb filmes eseményét!

Ma este – közép-európai idő szerint hétfőn hajnalban – 98. alkalommal adják át az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) kitüntetéseit, közismert nevükön az Oscar-díjakat. A legjobb film díjáért két nagy favorit, az Egyik csata a másik után és a Bűnösök küzd, több színészi díjnál az elődíjak döntő irányt mutatnak, miközben a legjobb animációs filmnél egy globális kasszasiker tűnik verhetetlennek. Vajon bejön a papírforma?

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 22:31
Oscar-szobrok Fotó: Getty Images
Hamarosan kezdetét veszi a filmszakma legnagyobb eseménye. Az Oscar-szobrocskákat 98. alkalommal adják át, ezúttal is a hollywoodi Dolby Színházban, amely 2011-es megnyitása óta ad otthont a gálának. A díjátadó házigazdája, Conan O’Brien már kigördítette a közel 274 méter hosszú, 10 méter széles vörös szőnyeget, a közel 600 fős stáb pedig mindent előkészített Hollywood krémjének fogadására.

A Oscar-díjátadót Conan O’Brien komikus vezeti, aki második alkalommal tér vissza a gála házigazdájaként (Fotó: Disney)

A 98. Oscar-gála magyar idő szerint vasárnap éjfélkor kezdődik, és idén is élőben követhető Magyarországon a Disney+ streaming platformon

A közvetítés a vörös szőnyeges érkezéssel már március 15-én 23:30-kor elindul, a díjátadó pedig várhatóan éjfélkor kezdődik. 

Az idei Oscar-gála előtt néhány kategóriában már szinte borítékolható a győztes, máshol azonban még mindig komoly verseny zajlik. Az Oscar-győzteseket általában a korábbi filmfesztiválok, a közönség számára kevésbé látható Oscar-kampányok és az amerikai filmes céhek döntései alapján lehet sokszor jó eséllyel előre kitalálni (tavaly például minden papírforma szerint alakult, és tarolt az Anora), és nem mondanánk, hogy pont az idei év tűnik a nagy kivételnek. 

Idén a Bűnösök című film vezeti a mezőnyt rekordot jelentő 16 jelöléssel. Ennyit még egyetlen film sem kapott az Oscar történetében.

Az Egyik csata a másik után 13 kategóriában versenyez, míg a Frankenstein, a Marty Supreme és az Érzelmi érték kilenc-kilenc jelöléssel áll holtversenyben a harmadik helyen. A legjobb film díjáért az Egyik csata a másik után és a Bűnösök küzd, előbbi rendezője, Paul Thomas Anderson szintén esélyes a szobrocskára, a legjobb női főszereplő díját Jessie Buckley viheti el, míg a legjobb férfi főszereplőét Michael B. Jordan. Esélylatolgató cikkünkben részletesebben olvashat tippjeinkről.

A BBC cikkében számos érdekességet és korábbi filmes rekordokat gyűjtött össze az Oscar-történelemből. Mint írják, Jessie Buckley lehet az első ír színésznő, aki megnyeri a legjobb női főszereplő díját a Hamnetben nyújtott alakításáért. A norvég filmtörténet is mérföldkőhöz érkezhet: az Érzelmi érték című film egyszerre két norvég színészt – Renate Reinsvét és Inga Ibsdotter Lilleaast – juttatott jelöléshez, holott korábban egyedül Liv Ullmann büszkélkedhetett ilyen elismeréssel. Wagner Moura jelölése szintén kuriózum, hiszen a The Secret Agent nem angol nyelven készült, és eddig még csak egyszer győzött külföldi film jelöltje, mégpedig Roberto Benigni Az élet szép (Life Is Beautiful) című filmmel. Emma Stone még csak 37 éves, de már hét Oscar-jelöléssel büszkélkedhet, ezzel lekörözte a korábbi rekorder Meryl Streepet is. Ráaadásul ő az egyetlen színésznő, akinek első öt jelölése mind olyan filmekhez kötődik, amelyek a legjobb film kategóriában is indultak. Timothée Chalamet szintén rohamtempóban halad: 30 évesen kapta meg harmadik jelölését, ehhez hasonló ütemben korábban csak Marlon Brando lépdelt előre a karrierje elején.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
