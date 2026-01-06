Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Tarr Bélagyászrendező

Meghalt Tarr Béla

Meghalt Tarr Béla nemzetközi hírű magyar filmrendező - adta hírül az Index.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:59
Fotó: Marta Pérez Forrás: MTI/EPA-EFE
Tarr Béla 1955-ben született Pécsen. Édesapja id. Tarr Béla díszlettervező volt, többek között a Magyar Állami Operaházban, édesanyja, Tarr Mari 1934–2023 a Madách Színház elismert súgónője. 

Berlin, 2023. december 9. Az Európai Filmakadémia (EFA) életműdíjában részesült Tarr Béla filmrendező az elismerésével a 36. Európai Filmdíjak átadási ünnepségén Berlinben 2023. december 9-én. MTI/EPA/Clemens Bilan
Tarr Béla az Európai Filmakadémia (EFA) életműdíjával (Fotó: Clemens Bilan / MTI/EPA)

Tarr Béla amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött.

1987-től működött együtt Krasznahorkai László regényíróval. 

Filmjeit nagy sikerrel mutatták be többek között Franciaországban, Olaszországban, Izraelben, Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban.

Tarr Bélát a Guardian című brit lap a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említi, így a magyar rendező megelőzi Tarantinót, Altmant, Almodovárt és Spielberget is.

2007 májusában a Cannes-i fesztiválon Georges Simenon regénye alapján készült A londoni férfi című filmjével vett részt a hivatalos versenyprogramban. Szabó István Hanussen című filmjének 1988-as meghívása óta nem volt magyar játékfilm a fesztivál legfontosabb szekciójában. 2011-ben pedig az utolsó filmje, A torinói ló versenyzett és nyerte el az Ezüst Medve díjat a Nemzetközi Berlini Filmfesztiválon. 

Tarr Béla 1983-ban Balázs Béla-díjat, 2003-ban Kossuth-díjat kapott, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2010-ben elnyerte a Magyar Kultúra Követe címet, 2012-ben a magyar filmkritikusok B. Nagy László-díját. 2011-től 2023-ig a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke volt, majd tiszteletbeli elnökké választották. Művészetét több külföldi kitüntetéssel, egyebek közt a Német Művészeti Akadémia Konrad Wolf-díjával és a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagi fokozatával, valamint számos nemzetközi filmfesztivál életműdíjával ismerték el. 2023-ban megkapta az Európai Filmakadémia tiszteletbeli életműdíját. 2025 februárjában a hosszú idő után megint jelentkező, sorban 44. Magyar Filmszemle életműdíját is megkapta, novemberben pedig Budapest díszpolgára lett.

 

 

