Szenzációra készül az a magyar csapat, amelyet két év alatt mindenki eltemetett

Szerdán a japánok ellen kezdi meg szereplését a magyar női kosárlabda-válogatott Isztambulban, ahol hét nap alatt öt mérkőzést kell lejátszani ahhoz, hogy a nemzeti csapat ismét kijusson a sportág világbajnokságára. A női kosárlabda az elmúlt két évben nem sok örömöt szerzett a magyar drukkereknek, a játékosok is érzik, hogy egy jó szerepléssel ismét reflektorfénybe kerülhetnek.

Lantos Gábor
2026. 03. 11. 5:41
Japán, Kanada, Ausztrália, Argentína és Törökország. Ez az öt csapat vár a magyar női kosárlabda-válogatottra Isztambulban, ahol szerdán kezdődik meg a világbajnoki selejtező. A hat részt vevő csapatból négy jut tovább, de az ausztrálok akkor is ott lesznek a világbajnokságon, ha minden meccsüket elvesztik. Azaz a japánok, a magyarok, a kanadaiak, az argentinok és a törökök viaskodnak a maradék három kijutó helyért. A feladat nem egyszerű, de nem is megoldhatatlan. Kis túlzással már a japánok elleni nyitómeccsen eldőlhet a mieink sorsa.

A magyar női kosárlabda-válogatott két éve már legyőzte Japánt a soproni olimpiai selejtezőn. Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

A női kosárlabda keserű emlékei

Két évvel ezelőtt, máig felfoghatatlan módon vesztette el a spanyolok elleni olimpiai selejtezőt Sopronban a magyar női kosárlabda-válogatott, amely azóta elbukott egy Eb-részvételt is. Ennek a két évnek a mélypontja akkor érkezett el, amikor a 2025-ös Európa-bajnokságra kvalifikáló sorozatban kétszer is kikaptunk a bolgároktól, ennek következtében pedig a 2025-ös Eb-részvétel sem sikerült. A játékosok most nagyon fogadkoznak, arra készülnek, hogy 30 év szünet után ismét ott legyenek a sportág női világbajnokságán.

 

