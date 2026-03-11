Magyar Péter mindent bevet, hogy a választásokig ne essen szét a pártja, mutatjuk hogyan machinál a listás helyekkel

Vigaszágon juthat be az Országgyűlésbe a Tisza Párt listáján keresztül több, az előválasztást elbukó jelölt is. Lapunk értesülései szerint az elmúlt időszakban a feszültségek a tetőfokára hágtak a Tisza Pártban, ugyanis több, az előválasztáson elbukó jelöltaspiráns is szervezkedésbe kezdett.

Magyar Péter a sajátjait is sakkban tartja. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint Magyar Péter ezzel a módszerrel akarja kiengesztelni a lázadozókat a választásokig.

Felrakták őket a listára, azért, hogy csendben maradjanak, majd utána természetesen nem fognak bekerülni az országgyűlésbe, Péter kidobja őket

– emelte ki az informátor. Elmondta, ugyanakkor ezzel a módszerrel a kampányban el tudják hallgattatni a lázadozó, vagy a szervezet belső működéséről túl sokat tudó hangokat. Azt informátorunk szerint hasonló a helyzet azon körzetek jelöltjei esetében, ahol teljesen biztosan a kormánypártok jelöltjei fognak győzni.

Nagyon sok olyan körzet van, ahol a méréseink szerint nincs esélye a tiszás jelöltnek. Ezeken a helyeken a jelöltek kedvetlenné váltak, sok körzetben alig kampányolnak, éppen ezért ők is felkerültek a listára azzal a feltétellel, hogy beviszik őket jó részeredmények esetén a parlamentbe

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt elnöke végül a listáról csak azokat engedi majd be az Országgyűlésbe, akik nem alkudoztak, csak csendben végrehajtották a parancsokat a kampány alatt.

A Tisza Párt elnöke ezzel egy, az ellenzéki pártok által már korábban is használt módszerrel érné el, hogy a neki tetsző tiszások kerüljenek be az Országgyűlésbe végül. Módszere egyébként jogilag szabályos, a legutóbbi választáson (2022-ben) is láttunk ilyet az ellenzéktől. A Márki-Zay Péter vezette listán mandátumhoz jutó két jobbikos képviselő mondott le annak érdekében, hogy a helyükre a párt régi motorosai ülhessenek be a parlamentbe, miután egyéni körzetben nem jártak szerencsével.