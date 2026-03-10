A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el Zelenszkij fenyegetését

Manfred Weber a sajtótájékoztatón több, Magyarországra, Ukrajnára és az Európai Unióra vonatkozó kérdést is kapott. A Tisza Párt brüsszeli főnöke igyekezett megkerülni a választ lapunk azon kérdésre, hogy elfogadható-e az ukrán elnök Orbán Viktornak szóló fenyegetése. Manfred Weber közölte: „Elmondtam amit el kellett mondanom, amikor mi, európaiak, egymással beszélgettünk.”
Ismét Magyarország a kérdések fókuszában, elmondtam erről amit el kellett mondanom, amikor mi, európaiak, egymással beszélgettünk
– mondta Weber, amikor lapunk munkatársa Zelenszkij Orbán Viktor magyar miniszterelnököt ért fenyegetéséről kérdezte.
Az EPP vezetője, a Tisza Párt brüsszeli főnöke szerint mindennek a kiindulópontja a háború, az a tény, hogy Ukrajnát megtámadták.
Erről kellene többet beszélni az európai fővárosokban
– mondta, valamint hozzátette:
Ez jut eszembe amikor ránézek erre a helyzetre.
