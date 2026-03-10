Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Manfred WeberTisza PártEPP

A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el Zelenszkij fenyegetését

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, ezt azonban nem siettek elítélni a brüsszeli politikusok. Strasbourgban kérdeztük Manfred Webert, a Tisza Párt brüsszeli főnökét, hogy hogyan értékeli az ukrán elnök szavait.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 10:36
Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Manfred Weber a sajtótájékoztatón több, Magyarországra, Ukrajnára és az Európai Unióra vonatkozó kérdést is kapott. A Tisza Párt brüsszeli főnöke igyekezett megkerülni a választ lapunk azon kérdésre, hogy elfogadható-e az ukrán elnök Orbán Viktornak szóló fenyegetése. Manfred Weber közölte: „Elmondtam amit el kellett mondanom, amikor mi, európaiak, egymással beszélgettünk.” 

Manfred Weber, a Tisza Párt brüsszeli főnöke tartózkodott Zelenszkij fenyegetésének az elítélésétől
 (Fotó: DPA/Katharina Kausche)

Ismét Magyarország a kérdések fókuszában, elmondtam erről amit el kellett mondanom, amikor mi, európaiak, egymással beszélgettünk

– mondta Weber, amikor lapunk munkatársa Zelenszkij Orbán Viktor magyar miniszterelnököt ért fenyegetéséről kérdezte.

Az EPP vezetője, a Tisza Párt brüsszeli főnöke szerint mindennek a kiindulópontja a háború, az a tény, hogy Ukrajnát megtámadták. 

Erről kellene többet beszélni az európai fővárosokban

– mondta, valamint hozzátette: 

Ez jut eszembe amikor ránézek erre a helyzetre.

Weber megerősítette, hogy a Tisza Párt teljes támogatását élvezi

Magyarország kapcsán arról is beszélt, hogy véleménye szerint nincsen szó választási beavatkozási kísérletről, hiszen továbbra is a magyar emberek döntenek majd a magyar kormányról.

Nem Ursula von der Leyen, és nem is én

– mondta.

Manfred Weber a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a Tisza Párt teljes támogatását élvezi.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

 

