Kényszersorozás ismét. A legújabb eset a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk városában történt. A felvételen több egyenruhás férfi – a toborzásért felelős területi hadkiegészítő központ, a TCK munkatársai – egy civilt kísérnek egy járműhöz, majd erőszakkal betuszkolják az autóba, írja az Origo.
Hozzátartozója szeme láttára vittek el egy férfit Zelenszkij emberrablói
Újabb megrázó felvétel került fel a közösségi médiába az ukrajnai sorozásokkal kapcsolatban. A videón az látható, hogy egy férfit a hozzátartozója jelenlétében kényszerítenek be egy autóba a hadkiegészítő hatóság emberei a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk városában.
A jelenetet egy nő is végignézi, aki a felvételek szerint a férfi hozzátartozója lehet. A videó tanúsága szerint hiába próbál közbeavatkozni, a hatóság emberei elviszik a férfit.
A kényszersorozás mindennapossá vált
Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló felvétel került fel az internetre, amelyeken az látható, hogy az ukrán hatóságok munkatársai az utcán állítanak meg férfiakat, majd a sorozásra hivatkozva elviszik őket.
Egy korábbi videón az látható, hogy több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni a férfit, aki teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik.
A háború elhúzódása miatt Kijev egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a hadsereg létszámának feltöltésére.
A kényszersorozásokról készült videók rendszeresen nagy visszhangot váltanak ki a közösségi médiában, és sokak szerint jól mutatják, milyen feszültségeket okoz az ukrán társadalomban a háború és a folyamatos mozgósítás.
Borítókép: Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Mamdani bátornak tartja az aktivistát.
Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága
Hamarosan döntés születhet.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Fiatal fiú is van a sérültek között.
Nyugodt éjszaka után ismét rettenetes támadás érte Izraelt + videók
Újabb ballisztikus rakéta csapott le.
