kényszersorozásUkrajnaférfiTCKorosz-ukrán háború

Hozzátartozója szeme láttára vittek el egy férfit Zelenszkij emberrablói

Újabb megrázó felvétel került fel a közösségi médiába az ukrajnai sorozásokkal kapcsolatban. A videón az látható, hogy egy férfit a hozzátartozója jelenlétében kényszerítenek be egy autóba a hadkiegészítő hatóság emberei a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk városában.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 10. 11:45
Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kényszersorozás ismét. A legújabb eset a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk városában történt. A felvételen több egyenruhás férfi – a toborzásért felelős területi hadkiegészítő központ, a TCK munkatársai – egy civilt kísérnek egy járműhöz, majd erőszakkal betuszkolják az autóba, írja az Origo.

kényszersorozás
A harkivi utcákon Zelenszkij emberrablói (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A jelenetet egy nő is végignézi, aki a felvételek szerint a férfi hozzátartozója lehet. A videó tanúsága szerint hiába próbál közbeavatkozni, a hatóság emberei elviszik a férfit.

A kényszersorozás mindennapossá vált

Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló felvétel került fel az internetre, amelyeken az látható, hogy az ukrán hatóságok munkatársai az utcán állítanak meg férfiakat, majd a sorozásra hivatkozva elviszik őket.

Egy korábbi videón az látható, hogy több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni a férfit, aki teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik.

A háború elhúzódása miatt Kijev egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a hadsereg létszámának feltöltésére.

A kényszersorozásokról készült videók rendszeresen nagy visszhangot váltanak ki a közösségi médiában, és sokak szerint jól mutatják, milyen feszültségeket okoz az ukrán társadalomban a háború és a folyamatos mozgósítás.

Borítókép: Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu