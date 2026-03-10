Hozzátartozója szeme láttára vittek el egy férfit Zelenszkij emberrablói

A háború elhúzódása miatt Kijev egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a hadsereg létszámának feltöltésére.

A kényszersorozásokról készült videók rendszeresen nagy visszhangot váltanak ki a közösségi médiában, és sokak szerint jól mutatják, milyen feszültségeket okoz az ukrán társadalomban a háború és a folyamatos mozgósítás.