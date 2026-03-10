Orbán Viktor: Mutassuk meg együtt, hogy nemet mondunk az ukrán zsarolásra! + videó

Öt nap múlva, március 15-én ide, a Kossuth térre fut majd be minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenete – mondta új videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: közeleg a választás, amelynek hatalmas a tétje, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat.

– Közösen ki kell állnunk Magyarországért,

mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra,

vagyis a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren – hangsúlyozta Orbán Viktor.