Jobb, ha gyanakszik, ha a NAV levélben ígér 140 ezer forintos adóvisszatérítést

Mutatjuk a jeleket.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 03. 10. 14:23
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Új trükkel próbálkoznak a csalók, most éppen a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) nevében 140 ezer forintos adó-visszatérítést ígérő hamis üzenetekkel bombázzák a potenciális áldozataikat – írja a Blikk.

Hozzáfűzik, a levélben azt írják, hogy a feladat csak annyi, hogy rá kell kattintani a mellékelt linkre, és megadni a banki adatokat. De jobb, ha kritikusan szemléli ezeket a leveleket. Bár a NAV valóban bonyolultan megfogalmazott leveleket szokott küldeni, az ékezetet soha nem hagyják el, tehát, ha a levélben nem lát ékezeteket az indokolt helyeken, több mint valószínű, hogy csalók akarják megkaparintani a pénzét. 

Ha ilyen levelet kap, semmiképpen se kattintson a mellékelt linkre. Jobb, ha ellenőrzi a feladó címét is, és nem csak a logót figyeli, mert az általában stimmel. Az adott levélben jól látható, hogy a feladó címe a [email protected], amiről könnyű megsejteni, hogy semmilyen rokonságban nem áll az adóhivatallal. Továbbá, a link, amire kattintani kellene, is gyanús.  A deutshbahn.com/mag/hu/-nak feltehetően semmi kapcsolata nincs a NAV-val. 

 

