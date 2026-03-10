Jobb, ha gyanakszik, ha a NAV levélben ígér 140 ezer forintos adóvisszatérítést

Ha ilyen levelet kap, semmiképpen se kattintson a mellékelt linkre. Jobb, ha ellenőrzi a feladó címét is, és nem csak a logót figyeli, mert az általában stimmel. Az adott levélben jól látható, hogy a feladó címe a [email protected], amiről könnyű megsejteni, hogy semmilyen rokonságban nem áll az adóhivatallal. Továbbá, a link, amire kattintani kellene, is gyanús. A deutshbahn.com/mag/hu/-nak feltehetően semmi kapcsolata nincs a NAV-val.