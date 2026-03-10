Új trükkel próbálkoznak a csalók, most éppen a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) nevében 140 ezer forintos adó-visszatérítést ígérő hamis üzenetekkel bombázzák a potenciális áldozataikat – írja a Blikk.
Jobb, ha gyanakszik, ha a NAV levélben ígér 140 ezer forintos adóvisszatérítést
Mutatjuk a jeleket.
Hozzáfűzik, a levélben azt írják, hogy a feladat csak annyi, hogy rá kell kattintani a mellékelt linkre, és megadni a banki adatokat. De jobb, ha kritikusan szemléli ezeket a leveleket. Bár a NAV valóban bonyolultan megfogalmazott leveleket szokott küldeni, az ékezetet soha nem hagyják el, tehát, ha a levélben nem lát ékezeteket az indokolt helyeken, több mint valószínű, hogy csalók akarják megkaparintani a pénzét.
Ha ilyen levelet kap, semmiképpen se kattintson a mellékelt linkre. Jobb, ha ellenőrzi a feladó címét is, és nem csak a logót figyeli, mert az általában stimmel. Az adott levélben jól látható, hogy a feladó címe a [email protected], amiről könnyű megsejteni, hogy semmilyen rokonságban nem áll az adóhivatallal. Továbbá, a link, amire kattintani kellene, is gyanús. A deutshbahn.com/mag/hu/-nak feltehetően semmi kapcsolata nincs a NAV-val.
A téma legfrissebb hírei
Galla Miklós családja megszólalt, így van most a humorista
Kórházban van az előadó, kivizsgálják a betegségeit.
A 24.hu főszerkesztője szerint is valós veszéllyel járhatnak Zelenszkij fenyegető mondatai
Pető Péter úgy látja, az ukrán elnök mondatai erkölcsi felhatalmazást adtak az Orbán Viktor elleni merényletre.
Iványi Gábor közreműködésével szorítaná ki a lakókat egy közkedvelt közparkból Baranyi Krisztina + videó
Egy multinacionális cég kezére játszanák át a Nyúldombot.
Kővel dobálta az úton haladó autókat a borsodi fiatalember, videó is készült róla
Nem volt nehéz megtalálni.
