Hollandia döntött, Franciaország mellé áll

A Zr.Ms. Evertsen fregatt a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó vezette kötelékhez csatlakozik, és annak kísérőhajóival együttműködve légvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány hangsúlyozta, hogy a küldetés védelmi jellegű, elsősorban az elrettentést szolgálja. A fregatt korábban a francia hordozókötelékkel közös hadgyakorlaton vett részt a Balti-tengeren, a kabinet a múlt héten döntött úgy, hogy elkíséri a haditengerészeti köteléket a Földközi-tengerre is.

A Zr.Ms. Evertsen radarrendszerei képesek nagy távolságból észlelni repülőgépeket, rakétákat és drónokat, ami lehetővé teszi a korai riasztást és szükség esetén az elfogást. A fregatton mintegy 170 fős személyzet szolgál. A hajó egyike a holland haditengerészet négy olyan légvédelmi és parancsnoki fregattjának, amely összetett haditengerészeti műveletek irányítására is alkalmas.

Egy francia haditengerészeti Dassault Rafale M vadászgép leszáll a Charles de Gaulle nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó fedélzetén. Fotó: NurPhoto/AFP/ Francesco Militello Mirto

A bevetés várhatóan április elejéig tart, a holland hadsereg megtartja a végső döntési jogkört a fregatt alkalmazásával kapcsolatban.

A holland kormány szerint a lépés várhatóan csak korlátozott hatással lesz Hollandia biztonságára, ugyanakkor nem zárható ki, hogy következményekkel jár. A miniszterek szerint elképzelhető, hogy a holland katonai jelenlét a közel-keleti térségben növeli az ország fenyegetettségét.

A térségben azóta nő a feszültség, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt a hónap elején. Több ország drón- vagy rakétaincidensekről számolt be, köztük Ciprus, ahol egy feltehetően Libanonból érkező drón mért csapást egy brit katonai bázisra.