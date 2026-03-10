HollandiaFranciaországföldközi-tengerlégvédelemfregatt

Hollandia döntött, Franciaország mellé áll

A holland kormány légvédelmi és parancsnoki fregattot vezényel a Földközi-tenger keleti térségébe, hogy hozzájáruljon a szövetséges országok védelméhez az esetleges iráni támadásokkal szemben – közölte a parlamentnek küldött tájékoztatójában Tom Berendsen külügyminiszter és Dilan Yesilgöz védelmi miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 15:15
Az Evertsen holland légvédelmi és parancsnoki fregatt Fotó: Sem van der Wal Forrás: ANP/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterek tudatták: a bevetésre Franciaország kérésére kerül sor. A fregatt feladata a térségben található országok – köztük az európai uniós Ciprus és a NATO-szövetséges Törökország – védelmének támogatása lesz, írja az MTI. 

Hollandia
Tom Berendsen holland külügyminiszter. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Carsten Koall

A Zr.Ms. Evertsen fregatt a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó vezette kötelékhez csatlakozik, és annak kísérőhajóival együttműködve légvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány hangsúlyozta, hogy a küldetés védelmi jellegű, elsősorban az elrettentést szolgálja. A fregatt korábban a francia hordozókötelékkel közös hadgyakorlaton vett részt a Balti-tengeren, a kabinet a múlt héten döntött úgy, hogy elkíséri a haditengerészeti köteléket a Földközi-tengerre is.

A Zr.Ms. Evertsen radarrendszerei képesek nagy távolságból észlelni repülőgépeket, rakétákat és drónokat, ami lehetővé teszi a korai riasztást és szükség esetén az elfogást. A fregatton mintegy 170 fős személyzet szolgál. A hajó egyike a holland haditengerészet négy olyan légvédelmi és parancsnoki fregattjának, amely összetett haditengerészeti műveletek irányítására is alkalmas.

A French Navy Dassault Rafale M fighter jet lands on the flight deck of the nuclear-powered aircraft carrier Charles de Gaulle (R91) during flight operations in the Mediterranean Sea. The Rafale M is the naval variant of the Rafale multirole fighter operated by the French Naval Aviation. (Photo by Francesco Militello Mirto/NurPhoto) (Photo by Francesco Militello Mirto / NurPhoto via AFP)
Egy francia haditengerészeti Dassault Rafale M vadászgép leszáll a Charles de Gaulle nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó fedélzetén. Fotó: NurPhoto/AFP/ Francesco Militello Mirto

A bevetés várhatóan április elejéig tart, a holland hadsereg megtartja a végső döntési jogkört a fregatt alkalmazásával kapcsolatban.

A holland kormány szerint a lépés várhatóan csak korlátozott hatással lesz Hollandia biztonságára, ugyanakkor nem zárható ki, hogy következményekkel jár. A miniszterek szerint elképzelhető, hogy a holland katonai jelenlét a közel-keleti térségben növeli az ország fenyegetettségét.

A térségben azóta nő a feszültség, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt a hónap elején. Több ország drón- vagy rakétaincidensekről számolt be, köztük Ciprus, ahol egy feltehetően Libanonból érkező drón mért csapást egy brit katonai bázisra.

 

Borítókép: Az Evertsen holland légvédelmi és parancsnoki fregatt (Fotó: ANP/AFP/Sem van der Wal)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu