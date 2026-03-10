A miniszterek tudatták: a bevetésre Franciaország kérésére kerül sor. A fregatt feladata a térségben található országok – köztük az európai uniós Ciprus és a NATO-szövetséges Törökország – védelmének támogatása lesz, írja az MTI.
Hollandia döntött, Franciaország mellé áll
A holland kormány légvédelmi és parancsnoki fregattot vezényel a Földközi-tenger keleti térségébe, hogy hozzájáruljon a szövetséges országok védelméhez az esetleges iráni támadásokkal szemben – közölte a parlamentnek küldött tájékoztatójában Tom Berendsen külügyminiszter és Dilan Yesilgöz védelmi miniszter.
A Zr.Ms. Evertsen fregatt a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó vezette kötelékhez csatlakozik, és annak kísérőhajóival együttműködve légvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány hangsúlyozta, hogy a küldetés védelmi jellegű, elsősorban az elrettentést szolgálja. A fregatt korábban a francia hordozókötelékkel közös hadgyakorlaton vett részt a Balti-tengeren, a kabinet a múlt héten döntött úgy, hogy elkíséri a haditengerészeti köteléket a Földközi-tengerre is.
A Zr.Ms. Evertsen radarrendszerei képesek nagy távolságból észlelni repülőgépeket, rakétákat és drónokat, ami lehetővé teszi a korai riasztást és szükség esetén az elfogást. A fregatton mintegy 170 fős személyzet szolgál. A hajó egyike a holland haditengerészet négy olyan légvédelmi és parancsnoki fregattjának, amely összetett haditengerészeti műveletek irányítására is alkalmas.
A bevetés várhatóan április elejéig tart, a holland hadsereg megtartja a végső döntési jogkört a fregatt alkalmazásával kapcsolatban.
A holland kormány szerint a lépés várhatóan csak korlátozott hatással lesz Hollandia biztonságára, ugyanakkor nem zárható ki, hogy következményekkel jár. A miniszterek szerint elképzelhető, hogy a holland katonai jelenlét a közel-keleti térségben növeli az ország fenyegetettségét.
A térségben azóta nő a feszültség, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt a hónap elején. Több ország drón- vagy rakétaincidensekről számolt be, köztük Ciprus, ahol egy feltehetően Libanonból érkező drón mért csapást egy brit katonai bázisra.
További Külföld híreink
Borítókép: Az Evertsen holland légvédelmi és parancsnoki fregatt (Fotó: ANP/AFP/Sem van der Wal)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött
Egy volt ukrán ügyész büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán.
Beindult a brüsszeli cenzúragépezet
Az Európai Bizottság kezdeményezésére megkezdte munkáját a Demokratikus ellenálló képesség európai központja.
Zelenszkijt és Merkelt is kitüntette az EU, szerintük mindketten hozzájárult az európai értékek védelméhez
Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is" – fogalmazott az Európai Parlament elnöke.
Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből
Orosz források szerint lelőttek egy ukrán vadászgépet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött
Egy volt ukrán ügyész büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán.
Beindult a brüsszeli cenzúragépezet
Az Európai Bizottság kezdeményezésére megkezdte munkáját a Demokratikus ellenálló képesség európai központja.
Zelenszkijt és Merkelt is kitüntette az EU, szerintük mindketten hozzájárult az európai értékek védelméhez
Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is" – fogalmazott az Európai Parlament elnöke.
Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből
Orosz források szerint lelőttek egy ukrán vadászgépet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!