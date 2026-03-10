Az elkövető 2020. május 12-én a baranyai vármegyeszékhelyen szemüveget és maszkot viselve bement egy bankfiókba. Maroklőfegyverrel vagy annak látszó tárggyal a kasszában található pénz átadására kényszerítette az alkalmazottakat, az így zsákmányolt mintegy 5,7 millió forinttal elmenekült. Hasonló módszerrel 2021. augusztus 9-én nagyjából 3,4 millió forintot szerzett Budapest XV. kerületének egyik bankfiókjában, ahol a dolgozókat bezárta az egyik irodába.
Hét és fél év fegyházat kapott egy bankrablással vádolt korábbi rendőr
Hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt egy több bankfiók kirablásával vádolt egykori rendőrzászlóst a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa a kedden hozott nem jogerős határozatában – tájékoztatott a bíróság szóvivője. Vadócz Attila beszámolt arról, hogy a ma 54 éves, a bűncselekmények elkövetése idején a Pécsi Rendőrkapitányság állományába tartozó férfi szerencsejáték-függő volt, tartozásokat halmozott fel, és úgy döntött, pénzintézeti fiókok ellen elkövetett rablásokkal rendezi kilátástalannak tűnő anyagi helyzetét.
Az első fokon eljáró bíróság a férfit kétrendbeli rablás, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt marasztalta el. A büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, és a katonai tanács mintegy 9,5 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.
Ugyanakkor a bíróság bizonyítottság hiányában felmentette egy 2019-ben Pécsett, szintén bankfiók ellen elkövetett rablás vádja alól.
További Belföld híreink
Az ügyész ezen bankrablásban a bűnösség megállapításáért, valamint súlyosabb büntetés kiszabásáért, a vádlott és védője részbeni felmentés végett fellebbezett, a korábbi rendőr ugyanis nem ismeri el a fővárosi bankrablás elkövetését.
Az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtt folytatódik.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elhunyt az Alkotmánybíróság volt tagja
Kiss László 18 éven át volt a testület tagja.
Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet az ukrán olajblokádra a nemzeti petícióval!
Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel.
Kocsis Máté utcára hívta az embereket, ez lesz minden idők legnagyobb Békemenete
Nem trollok és nem álprofilok gyülekezete vonul majd március 15-én.
Orbán Viktor: Országjárás indul!
Jövő héten sűrű programja lesz a kormányfőnek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elhunyt az Alkotmánybíróság volt tagja
Kiss László 18 éven át volt a testület tagja.
Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet az ukrán olajblokádra a nemzeti petícióval!
Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel.
Kocsis Máté utcára hívta az embereket, ez lesz minden idők legnagyobb Békemenete
Nem trollok és nem álprofilok gyülekezete vonul majd március 15-én.
Orbán Viktor: Országjárás indul!
Jövő héten sűrű programja lesz a kormányfőnek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!