Hét és fél év fegyházat kapott egy bankrablással vádolt korábbi rendőr

Az első fokon eljáró bíróság a férfit kétrendbeli rablás, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt marasztalta el. A büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, és a katonai tanács mintegy 9,5 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

Ugyanakkor a bíróság bizonyítottság hiányában felmentette egy 2019-ben Pécsett, szintén bankfiók ellen elkövetett rablás vádja alól.