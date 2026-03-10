bíróságkaposvári törvényszékrablás

Hét és fél év fegyházat kapott egy bankrablással vádolt korábbi rendőr

Hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt egy több bankfiók kirablásával vádolt egykori rendőrzászlóst a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa a kedden hozott nem jogerős határozatában – tájékoztatott a bíróság szóvivője. Vadócz Attila beszámolt arról, hogy a ma 54 éves, a bűncselekmények elkövetése idején a Pécsi Rendőrkapitányság állományába tartozó férfi szerencsejáték-függő volt, tartozásokat halmozott fel, és úgy döntött, pénzintézeti fiókok ellen elkövetett rablásokkal rendezi kilátástalannak tűnő anyagi helyzetét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 16:39
illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elkövető 2020. május 12-én a baranyai vármegyeszékhelyen szemüveget és maszkot viselve bement egy bankfiókba. Maroklőfegyverrel vagy annak látszó tárggyal a kasszában található pénz átadására kényszerítette az alkalmazottakat, az így zsákmányolt mintegy 5,7 millió forinttal elmenekült. Hasonló módszerrel 2021. augusztus 9-én nagyjából 3,4 millió forintot szerzett Budapest XV. kerületének egyik bankfiókjában, ahol a dolgozókat bezárta az egyik irodába.

Az első fokon eljáró bíróság a férfit kétrendbeli rablás, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt marasztalta el. A büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, és a katonai tanács mintegy 9,5 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

Ugyanakkor a bíróság bizonyítottság hiányában felmentette egy 2019-ben Pécsett, szintén bankfiók ellen elkövetett rablás vádja alól.

Az ügyész ezen bankrablásban a bűnösség megállapításáért, valamint súlyosabb büntetés kiszabásáért, a vádlott és védője részbeni felmentés végett fellebbezett, a korábbi rendőr ugyanis nem ismeri el a fővárosi bankrablás elkövetését.

Az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtt folytatódik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekminiszterelnök

A Telex benézett a miniszterelnök büfékocsijába – és aggódni kezdett

Lázár Emese avatarja

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu