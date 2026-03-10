Donald TrumpIránolajárfenyegetésHormuzi-szoros

Halállal fenyegette Donald Trumpot egy magas rangú iráni tisztviselő

Irán egyik befolyásos biztonságpolitikai vezetője nyíltan megfenyegette az amerikai elnököt. Ali Larijani arra figyelmeztette Trumpot, hogy vigyázzon magára, nehogy őt semmisítsék meg. Az Egyesült Államok és Irán közötti egyre éleződik a feszültség. A konfliktus középpontjában a Hormuzi-szoros és az ottani olajszállítás áll, ami a világpiacra is hatással lehet.

Sebők Barbara
2026. 03. 10. 17:23
Halállal fenyegette Donald Trumpot egy magas rangú iráni tisztviselő Forrás: AFP
Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára bírálta Donald Trump amerikai elnök kijelentéseit. Az iráni politikus halállal fenyegette meg az amerikai elnököt – írja a Politico.

Trumpnak üzent egy iráni vezető: „Nehogy téged semmisítsenek meg”
Az Ashura-tisztelő iráni nemzet nem fél a papíralapú fenyegetéseitektől. Még a nálad nagyobbak sem tudnák elpusztítani az iráni nemzetet. Vigyázzatok magatokra – nehogy téged semmisítsenek meg!

– fogalmazott. 

Trump megtorlást ígért

Larijani kijelentése azt követően hangzott el, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha Teherán blokád alá venné a Hormuzi-szorost, írja az NDTV. Az Öböl térségében húzódó tengeri útvonal kulcsszerepet játszik a globális energiaszállításban, ezért bármilyen korlátozás azonnal hatással lehet a nemzetközi olajpiacra. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon reagált a helyzetre.

Bejegyzésében azt írta: ha Irán megpróbálná megállítani az olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, az Egyesült Államok hússzor keményebben sújtaná az országot, mint korábban.

Az amerikai elnök egy másik bejegyzésében azt írta: az Egyesült Államok olyan célpontokat is könnyedén megsemmisíthet, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné tennék Irán számára, hogy a jövőben újjáépítse magát nemzetként, és hozzátette, hogy ebben az esetben halál, tűz és düh uralkodna az országban, bár reméli, hogy erre végül nem kerül sor.

Ali Larijani az iráni politikai rendszer egyik meghatározó alakja. Mint ismert, az iráni rezsim nemrég új legfőbb vezetőt nevezett ki, miután Ali Hamenei ajatollah egy légicsapásban meghalt.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség az utóbbi időben tovább erősödött. Az amerikai–izraeli katonai fellépés világszerte megemelte az olajárakat. 

 

Borítókép: Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára (Fotó: AFP)

