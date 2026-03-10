Halállal fenyegette Donald Trumpot egy magas rangú iráni tisztviselő

Trump megtorlást ígért
Larijani kijelentése azt követően hangzott el, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha Teherán blokád alá venné a Hormuzi-szorost, írja az NDTV. Az Öböl térségében húzódó tengeri útvonal kulcsszerepet játszik a globális energiaszállításban, ezért bármilyen korlátozás azonnal hatással lehet a nemzetközi olajpiacra. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon reagált a helyzetre.
Bejegyzésében azt írta: ha Irán megpróbálná megállítani az olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, az Egyesült Államok hússzor keményebben sújtaná az országot, mint korábban.
Az amerikai elnök egy másik bejegyzésében azt írta: az Egyesült Államok olyan célpontokat is könnyedén megsemmisíthet, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné tennék Irán számára, hogy a jövőben újjáépítse magát nemzetként, és hozzátette, hogy ebben az esetben halál, tűz és düh uralkodna az országban, bár reméli, hogy erre végül nem kerül sor.
