Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei halálát

Iráni híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda súlyos, határozott és elrettentő büntetést ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint a valaha volt legintenzívebb támadó művelet vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.