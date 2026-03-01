Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei halálát

Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei mártírként halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el.
Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek
– fogalmazott az állami televízió.
