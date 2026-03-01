ali hameneiiránhalál

Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei halálát

Az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.

2026. 03. 01.
Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei mártírként halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el. 

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban Fotó: ATTA KENARE / AFP
Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek

– fogalmazott az állami televízió. 

Iráni híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is. 

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda súlyos, határozott és elrettentő büntetést ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint a valaha volt legintenzívebb támadó művelet vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

