Ajándék pénzt az Otthon start hitel mellé: hol, milyen kamatokkal igényelhető?

Tovább fokozódik a verseny az Otthon start támogatott lakáshitelek piacán: újabb bank csökkentette 3 százalék alá a kamatát, így már több pénzintézet is a korábbi kamatplafon alatt kínálja a konstrukciót. A kedvezőbb feltételek hosszú távon akár milliós megtakarítást is jelenthetnek azoknak, akik az Otthon start hitellel vásárolják első lakásukat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 6:36
Fotó: Hegedus Marta
Az Otthon start program sikere jól mérhető számokban is. Miként Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a szombati Otthon Start Expón Debrecenben elmondta, több mint ötvenezer igénylő jelent meg a pénzintézetekben, 27 ezer esetben már folyósították is a hitelt. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, az ország szinte egész területéről vannak érdeklődők, 80 százalékuk 40 év alatti fiatal – sorolta. Hozzátette: a programnak is köszönhetően nőtt az első lakást vásárlók aránya, Budapesten 15-ről 25-30 százalékra, vidéken 20-ról 35-40 százalékra. De milyen konstrukciókkal adják ezt a hitelt a bankok? 

otthon start
Otthon start hitel  kamatkörkép/Grafika: Bankmonitor

Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértői ennek apropóján összeszedték, hogy hol milyen kamattal lehet igényelni. Egyre nagyobb a verseny az első lakásszerzők által igényelhető támogatott hitel, az Otthon start esetében. Márciusban a MagNet Bank lépett, a pénzintézetnél tavasszal már 2,80 százalékos kamat mellett érhető el a kedvezményes kölcsön. Ezzel a lépéssel a Bankmonitor által vizsgált kilenc bank közül már ötnél érhető el 3 százalék alatti kamatszint mellett az Otthon Start kölcsön.

Milyen kamatkedvezményeket kínálnak a bankok az Otthon Start hitel mellé?

A Bankmonitor által vizsgált kilenc bank közül – CIB Bank, Erste Bank, Gránit Bank, K&H Bank, MagNet Bank, MBH Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank és UniCredit Bank – közül már ötnél lehet találni évi 3 százaléknál kedvezőbb kamat mellett is ajánlatokat. Azt hozzá kell tenni, hogy az Erste Bank és az UniCredit Bank esetében még nem jelent meg a márciusra érvényes hirdetmény, kamatszint.

Alapvetően a kamatkedvezmény hatása jelentős, ezt a Bankmonitor szakérői egy példán keresztül mutatják be. 

Ha valaki 35 millió forintot igényelne  – ez jelenleg az átlagos hitelösszeg az Otthon Startnál – 20 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészlet 194 109 forint körül alakulna a 3 százalékos kamatszint mellett. 

Ugyanezen kölcsönre 2,75 százalékos kamat mellett már csak 189 758 forintot kellene fizetni. Vagyis a kedvezőbb kamat miatt havonta 4351 forintot, összességében a 20 év alatt több, mint egy millió forintot lehetne spórolni. Érdemes azonban a feltételekre is figyelni. 

  • A Gránit Banknál például elvárják, hogy a törlesztési számlára egy minimális havi jóváírás érkezzen meg minden hónapban.
  • Az MBH Banknál pedig a kedvezményt prémium, privát banki ügyfelek kaphatják meg, vagy azok, akiknek munkaadója a bank kiemelt partnere.

 

A kamatkedvezmény mellett több százezer forint ajándékpénz is elérhető

A bankok nem csak kamatkedvezményekkel csábítják magukhoz az érdeklődőket- írja a szakportál. Különböző összegű jóváírásokat, ajándékpénzt is kínálnak azoknak, akik tőlük vennék fel a támogatott hitelt. Ilyen akcióval jelenleg gyakorlatilag az összes banknál találkozhatunk. Azt azonban tudni kell, hogy az OTP Banknál az akciós időszak lejár február végével, még nincs információnk arról, hogy a bank meghosszabbítja-e kedvezményét.

Az ajándékpénz összege 200 ezer forint és 350 ezer forint között mozoghat. 

Fontos, hogy itt is lehetnek feltételek: az egyes bankoknál különböző elvárásokat kell teljesíteni az ajándékért cserébe. Ezek alapján az önmagában is kedvező támogatott hitelnél a piaci verseny miatt újabb és újabb akciók jelennek meg. A legfontosabb az érdeklődőknek azonban az, hogy megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak és a banki egyedi szabályoknak. Bárki ellenőrizheti azt a Bankmonitor kalkulátorával, hogy megfelel-e az általános elvárásoknak. Szakértőink pedig segítenek eligazodni az egyedi banki feltételek, ajánlatok között.

Az igény óriási

Panyi Miklós szerint óriási igény van a konstrukcióra, főként a kistelepüléseken, a lakásfelújításokra, amit az Otthon Start lakásfejlesztési program segít. Jelenleg 70 ezer ilyen lakásfejlesztési hitelkérelem van folyamatban, ami az építőipari vállalkozások számára is jó hír - jegyezte meg, jelezve, hogy 2025-ben az egy évvel korábbihoz képest 37 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma - tudósított az MTI.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

