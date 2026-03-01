Tóth Ildikó: Az ember hajlamos elfelejteni, hogy kimondja azt az egyszerű szót: elég!

– Mikor döntötte el, hogy színész lesz?

– Általános iskolás korban mindig kérdezgetik az embert, mi leszel, ha nagy leszel, és én erre mindig mást mondtam. Egy idő után viszont megfogalmazódott bennem, hogy ha színész leszek, akkor tulajdonképpen minden lehetek. Arra tisztán emlékszem: felső tagozatban már következetesen ezt válaszoltam, amin a környezetemben a legtöbben csak mosolyogtak, mert nagyon zárkózott lány voltam. Bizonyos értelemben ma is az vagyok, csak már nyilván máshogy kezelem. Az ember ilyenkor persze még nem tudja, hogy ez a pálya mennyi bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot jelent. Akkor csak a lehetőséget látja benne. És csodálatos magyartanárom volt! Nem is annyira irodalmat tanított, hanem gondolkodásra nevelt. Ez sokkal fontosabb. Egy jó tanár nem ad kész válaszokat, hanem olyan kérdéseket tesz fel, amelyek arra késztetnek, hogy egy jelenséget több oldalról is megvizsgálj, ami a szakmánknak is az egyik nagyon fontos pillére. Később a gimnáziumban is hasonló szerencsém volt a történelem- és magyartanáraimmal. De igazán meghatározó élmény a kaposvári színház volt, ahová rendszeresen jártunk át előadásokat nézni. Ez a nyolcvanas évek eleje, amikor a társulat a legendás korszakát élte. Sokszor mentem haza úgy, hogy úgy éreztem, meg akarom váltani a világot.

– És sikerült? Vagy hogyan érdemes ezt érteni?

– Egy kicsit valóban túlzó a megfogalmazás, de a lényegét tekintve igaz. Ha például az ember elolvassa Marcus Aurelius elmélkedéseit, rájön, az emberi természet tulajdonképpen nem változik. Ugyanazok az indulatok, vágyak és gyengeségek működnek bennünk ma is, mint kétezer évvel ezelőtt. De hogy milyen földrajzi, társadalmi környezetben élünk, a civilizáció milyen fokán – például egy törzsi szinten vagy fogyasztói diktatúrában, ami most körülvesz minket –, az rengeteg problémát felvet. A színház is ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, tulajdonképpen egyfajta terápia, mankó lehet a mindenkori életben is. A görög tragédiák óta erről szól minden. Gondoljunk csak az Antigonéra: egyetlen ember kerül benne szembe a hatalommal és a közösség szabályaival. A néző pedig azt kérdezi magától: mit tennék ebben a helyzetben, hol helyezem el magam a történetben? Lennék Antigoné, vállalnám a halált is, vagy épp ellenkezőleg? Ez a színház egyik legfontosabb funkciója, és a klasszikus drámák is azért maradnak érvényesek, mert újra és újra ugyanazokra az alapvető kérdésekre térnek vissza.