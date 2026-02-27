Médiatudatosság a képernyők közt felnőve

A digitális világ rohamos terjedésével a gyerekek egyre fiatalabb korban találkoznak különböző médiatartalmakkal, legyen szó televízióról, közösségi médiáról, videójátékokról, online híroldalakról vagy streamingplatformokról. Ez a változás alapvetően átalakítja a tanulás, a szórakozás és a társas kapcsolatok formáit, ugyanakkor új kihívásokat is teremt. A médiatudatosság – vagyis annak képessége, hogy a gyermek kritikus szemmel, tudatosan és felelősen használja a médiumokat – napjainkban nélkülözhetetlen készség.

A médiatudatos gyerek nem csupán passzív befogadó, képes felismerni a tartalmak mögött rejlő szándékokat, manipulációkat, reklámokat és álhíreket.

E felismerések mentén született meg a Transzparens Újságírásért Alapítvány oktatóanyaga, amely részletes tájékoztatást kínál a diákoknak, s amely nemcsak megtanít védekezni a veszélyek ellen, hanem eszközt is ad a gyermekek kezébe a személyes fejlődéshez és önálló gondolkodáshoz.

A kezdeményezés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) támogatásával valósult meg. Célja egy olyan fiatalokat megszólító szakmai anyag létrehozása volt, amely közérthető módon segít eligazodni a digitális és közösségi média világában, bemutatva annak működését, kockázatait és a tudatos használat lehetőségeit. Az elkészült oktatóanyag reflexív szöveg, amely konkrét példákon keresztül foglalkozik többek között az álhírek felismerésével, a közösségi média figyelemformáló hatásaival, az online manipulációval, valamint az adatvédelem és a biztonság kérdéseivel.

A Transzparens Újságírásért Alapítványnak több projektje fut, ebből az egyik a tényellenőrzés

– avatott be Rácz András újságíró, a médiatudatosság projekt egyik vezetője. – Egy tényellenőrző portál tartozik a felülethez, a Faktum. A tényellenőrzések során szembesültünk azzal, hogy álhírekkel összefüggésben nemcsak arról van szó, hogy a média tudatosan hamisít híreket, de sokszor egyszerűen kicsúszik a valóságból. A média ugyanis nem tudja az egész világot leképezni, ezért mindenképpen válogat a hírek, a tartalom vagy a tartalmakhoz tartozó narratívák, értékítéletek tekintetében, azaz mindig a saját igényeinek, nézőpontjainak és előzetes feltevéseinek megfelelően formálja, torzítja a valóságot. Ezek a hatások úgy alakítják a modern médiafogyasztást, a média és az ember viszonyát, hogy abból nem az ember jön ki jól. Ezt felnőttként általában tudjuk kezelni, a gyerekeket azonban erre meg kell tanítani. Ehhez viszont az kell: össze tudjuk foglalni, hogy milyen problémákkal kell szembenézniük, amikor a médiával találkoznak. Ezzel a céllal készült el a Transzparens Újságírásért Alapítvány médiatudatosság oktatóanyaga – mondja a projektvezető, kitérve arra: a munkában különleges, az alapítvány körül megjelenő újságírókból, szakemberekből álló csapat vett részt. Úgy válogatták össze őket, hogy mindenkinek legyen valamilyen speciális háttértudása. Van köztük pedagógus, (média)szociológus és pszichológus is. Ennek megfelelően műhelymunkaként készült el az anyag. Rácz András kiemeli: nem új kutatás jött létre, hanem a meglévő tudományos kutatásokra, megismerhető információkra építve készítettek el két különböző anyagot.