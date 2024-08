„Az iWiW lényege az offline volt”, állítja Tófalvy Tamás médiakutató

Fent voltatok az iWiW-en? Használtátok ezt a közösségi oldalt? – teszi fel a kérdést hallgatóinak Tófalvy Tamás, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének docense, aki az elmúlt tíz évben rendre megkérdezte az alap- és mesterszakos diákoktól, hogyan emlékeznek vissza a kétezres évek meghatározó magyar közösségi oldalára. Ám ezúttal senki sem jelentkezik.

– Az első években még nevetgélés és moraj közepette lendültek fel a kezek a magasba, az utóbbi időben viszont megfogyatkoztak, mára pedig eltűntek ezek a jelentkezések – árulja el kérdésünkre a médiakutató, aki nemrég az Internet Histories című lapban publikált tanulmányt az első hazai közösségi háló társadalmi szerepéről. A kommunikációs szakember szerint már csak azért is érdemes felidézni a hajdani közösségi platformot, mert ez a felület még egészen más küldetéssel jött létre, mint a Facebook mai formája.

Tófalvy Tamás médiakutató. Forrás: Facebook

Meghívód és interneted van-e?

A magyar közösségi oldal ötlete Várady Zsolt fejéből pattant ki egy baráti sörözés alkalmával. Nem egy üzleti modell alapjai vagy a meggazdagodás reménye munkálkodott benne, hanem ez a kérdés: hogyan tudná a virtuális térben összehozni az embereket? – Olyan oldalt szeretett volna létrehozni, ahol a régi iskolatársakkal, barátokkal újra fel lehet venni a kapcsolatot, na és persze arról is lehet beszélni, ki, kivel feküdt le a gimis, egyetemista évek alatt – eleveníti fel Tófalvy Tamás az iWiW kezdeteit.

A világviszonylatban is az egyik első közösségi oldal tesztváltozata 2002 márciusára készült el, alig egy hónappal később pedig már élesedett is. Hamar kiderült, hogy az eredetileg baráti, közösségépítési motivációtól vezérelt projekt másokat is érdekel. Az alapító több interjúban is úgy emlékezett vissza: már az indulás első hetében talált olyan új személyt a iWiW-en, akit nem ismert személyesen. Ez az arány az idő előrehaladtával még tovább nőtt. A felhasználók létszáma az indulás első évében elérte a 16 ezer főt, 2004-re az 50 ezret, 2005-ben pedig már 120 ezren regisztráltak az oldalon.

Az oldal neve az angol Who is Who, azaz Ki kicsoda? kezdőbetűből képzett betűszó; ezt egészítette ki három évvel később a nemzetköziséget jelző „i” betű: international. Tófalvy megjegyzi, noha az első időben túl sok funkciója még nem volt az oldalnak, mégis mindenki ehhez a belső körhöz akart tartozni. Ehhez azonban két dologra volt szüksége: egy ismerősre, aki már tagja volt az iWiW-nek és ajánlotta őt, meg persze az internetre. Mégpedig minél sebesebb változatban. – A közösségi háló növekedésének gyorsaságát jelentősen befolyásolta az is, hogy a széles sávú internetelérés akkoriban többnyire csak Budapestre összpontosult. Azon belül is inkább a magasabb jövedelmi csoportokba tartozók és a fiatalabbak voltak azok, akik nemcsak hozzáfértek a hálózathoz, de az átlagnál gyakrabban használták – mondja.

Az iWiW sorsának alakulása az éppen aktuális befektető szándékaiban is jól tükröződött. Habár az alapítónak, Várady Zsoltnak kezdetben esze ágában sem volt kiterjeszteni, később pedig eladni a közösségi oldalt, az egyre növekvő felhasználók száma más irányba terelte annak jövőjét. Ahhoz, hogy az eredetileg 700–800 főre tervezett website elbírja a folyamatosan növekvő, sok-sok ezer tagot, szükség volt egy megfelelő teherbírású szerverre, és persze arra, hogy ezt a szervert ki tudják fizetni.

Az évtized üzlete

– Az anyagi fedezet és informatikai háttér megteremtése folyamatos kihívást jelentett az első években. Végül Várady és a projektben részt vevő társai válaszút elé érkeztek: dönteniük kellett arról, hogy nonprofit szervezetként vagy profitorientált cégként folytatják a munkát. Utóbbi mellett döntöttek, az alapító, Várady pedig inkább hátrébb lépett ettől az iránytól – eleveníti fel a médiakutató. Hozzáteszi, amikor a Magyar Telekom bejelentkezett a cégért, és egymilliárd forintért felvásárolta, az egészen biztosan az addigi legnagyobb hazai internetes üzleti tranzakciójának számított. A mamutcég fejlesztésének köszönhetően a felhasználók száma rohamtempóban nőni kezdett, 2006-ban már egymillióan voltak jelen az iWiW-en. De az abszolút csúcsot 2012-re érték el: összesen 4,7 millió fő regisztrált már a felületre. Ezt követően is nagy reményeket fűztek ugyan az oldalhoz, ám az a fejlesztések ellenére sem tudta felvenni a kesztyűt legnagyobb versenytársával, a Facebookkal. A portált végül 2014. június 30-án kapcsolták le végleg.