Okoseszközök tiltása az iskolában: Ön ellene vagy mellette van?

Szigor szeptembertől





Megjelent csütörtök este a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely megnevezi, hogy az iskolákban mely tárgyak minősülnek tiltottnak és melyek használatukban korlátozottnak. A szabályozás szerint a tanuló a nevelési-oktatási intézménybe nem vihet be a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, illetve olyan tárgyat, amelynek birtoklása a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben vagy a büntető törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerint büntetendő, vagy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére nem értékesíthető termék. Használatában korlátozott tárgynak minősülnek a szakiskola minden évfolyamán a telekommunikációs eszközök – különösen a mobiltelefonok –, a kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközök és az internetelérésre alkalmas okoseszközök. A rendelkezés szerint ez érvényes a tanítási nap folyamán az általános iskola, a gimnázium, a szakgimnázium évfolyamain, a foglalkozások ideje alatt a kollégiumban, a foglalkozások, tanórák ideje alatt – ideértve az intézményben töltött időt is – az alapfokú művészeti iskola minden évfolyamán vagy a tanórák, a szakmai oktatás, illetve a szakképesítésre felkészítő szakmai képzés szerinti foglalkozások ideje alatt, ideértve az intézményben töltött időt is.