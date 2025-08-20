Itt a bejelentés: megkezdődött a támadás

Erőink már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit – mondta Defrin, akit a The Jerusalem Post című helyi lap idézett honlapján.

Izrael védelmi minisztere augusztus 20-án jóváhagyta a Gázai város elfoglalására irányuló tervet, és engedélyezte körülbelül hatvanezer tartalékos behívását (Fotó: AFP)



A katonai szóvivő egyben megerősítette, hogy a héten mintegy hatvanezer behívólevelet fognak elküldeni, illetve további húszezret a hónap végéig.