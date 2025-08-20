terrorszervezetIzraelhadművelet

Itt a bejelentés: megkezdődött a támadás

Izrael megkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének első szakaszát – jelentette be Efi Defrin, az izraeli hadsereg szóvivője szerdán újságíróknak nyilatkozva.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 20. 19:24
Füst gomolyog egy izraeli támadás után (Fotó: AFP)
Füst gomolyog egy izraeli támadás után (Fotó: AFP)
Erőink már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit – mondta Defrin, akit a The Jerusalem Post című helyi lap idézett honlapján.

 

Izrael védelmi minisztere augusztus 20-án jóváhagyta a Gázai város elfoglalására irányuló tervet, és engedélyezte körülbelül 60 000 tartalékos behívását (Fotó: AFP)
Izrael védelmi minisztere augusztus 20-án jóváhagyta a Gázai város elfoglalására irányuló tervet, és engedélyezte körülbelül hatvanezer tartalékos behívását (Fotó: AFP)


A katonai szóvivő egyben megerősítette, hogy a héten mintegy hatvanezer behívólevelet fognak elküldeni, illetve további húszezret a hónap végéig.

A hadsereg korábban arról számolt be, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet 15-nél is több fegyverese tűnt fel alagutakból és támadt izraeli katonákra egyebek között páncéltörő rakétákkal Hán-Júnisz térségében, délre Gázavárostól.

 

Az összecsapásban egy katona súlyosabban megsérült, ketten pedig könnyebb sérülést szenvedtek.
Borítókép: Füst gomolyog egy izraeli támadás után (Fotó: AFP)

