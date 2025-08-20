Itt a bejelentés: megkezdődött a támadás

Erőink már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit – mondta Defrin, akit a The Jerusalem Post című helyi lap idézett honlapján.
A katonai szóvivő egyben megerősítette, hogy a héten mintegy hatvanezer behívólevelet fognak elküldeni, illetve további húszezret a hónap végéig.
A hadsereg korábban arról számolt be, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet 15-nél is több fegyverese tűnt fel alagutakból és támadt izraeli katonákra egyebek között páncéltörő rakétákkal Hán-Júnisz térségében, délre Gázavárostól.