Az odesszai robbanások december 26-án, helyi idő szerint 01:23-kor történtek. Az Odesszai régióban egy órával korábban rendeltek el riasztást. A légierő 01:10-kor jelezte, hogy drónok közelítenek a város felé. A hadsereg közlése szerint egy pilóta nélküli repülőgépcsoport a Fekete-tenger térségéből Odessza/Csornomorszke irányába tartott – számolt be az Origo.
Súlyos támadás érte Odessza térségét
December 26-án éjjel robbanások hallatszottak az Odessza megyei Izmailban, ahol orosz Sahed drónok miatt volt érvényben a készültség.
Az Odesszai régió Izmail járásában december 25-én, helyi idő szerint 23:54-kor hirdettek riadót. A légierő ellenséges drónok mozgására figyelmeztetett, amelyek a térség felé haladtak.
A hadsereg tájékoztatása szerint több ellenséges csoportot is dróncsapások értek a Fekete-tenger felett, Tatarbunary (Odessza megye) irányában.
A légierő már 00:17-kor jelentette, hogy egy orosz dróncsoport Katlabug, Izmail és Reni felé tart. A helyi Telegram-csatornák szerint erős robbanások hallatszottak a városban, majd 00:45-kor újabb detonációk követték. A 24 tv.ua szerint
az Izmail felé tartó 18 drónból ekkorra már csak öt maradt, további három ellenséges drón pedig Juzsnye irányába repült.
A Suspilne arról számolt be, hogy 01:31-kor ismét robbanásokat hallottak Izmailban.
További Külföld híreink
Korábban, december 25-én este robbanásokat észleltek a Kijevi régióban is. A térségben ellenséges drónokat detektáltak, amelyeket a légvédelem célba vett.
Ugyanezen az estén erős robbanás történt Kovel közelében, Volhíniában. Később kiderült, hogy az oroszok a régió egyik kritikus infrastrukturális létesítményét támadták meg.
További Külföld híreink
Emellett december 25-én este arról is érkeztek hírek, hogy az orosz hadsereg Kalibr cirkálórakétákat indított a Fekete-tengerről. Ezeket az ellenséges célpontokat azonban mindeddig nem észlelték az ukrán légtérben.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fordulat jöhet a béketárgyalásokon?
Ismét találkozhat Trump és Zelenszkij.
Vadászgépek szálltak fel Lengyelországban
A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.
Trump katonai akciót jelentett be
Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében.
Orbán Viktor békemissziója 2025-ben is folytatódott
A miniszterelnök Washingtonban, Moszkvában és a Vatikánban is járt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fordulat jöhet a béketárgyalásokon?
Ismét találkozhat Trump és Zelenszkij.
Vadászgépek szálltak fel Lengyelországban
A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.
Trump katonai akciót jelentett be
Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében.
Orbán Viktor békemissziója 2025-ben is folytatódott
A miniszterelnök Washingtonban, Moszkvában és a Vatikánban is járt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!