Súlyos támadás érte Odessza térségét

Az Odesszai régió Izmail járásában december 25-én, helyi idő szerint 23:54-kor hirdettek riadót. A légierő ellenséges drónok mozgására figyelmeztetett, amelyek a térség felé haladtak.

A hadsereg tájékoztatása szerint több ellenséges csoportot is dróncsapások értek a Fekete-tenger felett, Tatarbunary (Odessza megye) irányában.

A légierő már 00:17-kor jelentette, hogy egy orosz dróncsoport Katlabug, Izmail és Reni felé tart. A helyi Telegram-csatornák szerint erős robbanások hallatszottak a városban, majd 00:45-kor újabb detonációk követték. A 24 tv.ua szerint

az Izmail felé tartó 18 drónból ekkorra már csak öt maradt, további három ellenséges drón pedig Juzsnye irányába repült.

A Suspilne arról számolt be, hogy 01:31-kor ismét robbanásokat hallottak Izmailban.