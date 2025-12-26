dróntámadásorosz-ukrán háborúOdessza

Súlyos támadás érte Odessza térségét

December 26-án éjjel robbanások hallatszottak az Odessza megyei Izmailban, ahol orosz Sahed drónok miatt volt érvényben a készültség.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 7:04
Orosz dróncsapás Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az odesszai robbanások december 26-án, helyi idő szerint 01:23-kor történtek. Az Odesszai régióban egy órával korábban rendeltek el riasztást. A légierő 01:10-kor jelezte, hogy drónok közelítenek a város felé. A hadsereg közlése szerint egy pilóta nélküli repülőgépcsoport a Fekete-tenger térségéből Odessza/Csornomorszke irányába tartott – számolt be az Origo.

Dróntámadás érte az odesszai régiót (Fotó: AFP)
Dróntámadás érte az Odesszai régiót. Fotó: AFP

Az Odesszai régió Izmail járásában december 25-én, helyi idő szerint 23:54-kor hirdettek riadót. A légierő ellenséges drónok mozgására figyelmeztetett, amelyek a térség felé haladtak.

A hadsereg tájékoztatása szerint több ellenséges csoportot is dróncsapások értek a Fekete-tenger felett, Tatarbunary (Odessza megye) irányában.

A légierő már 00:17-kor jelentette, hogy egy orosz dróncsoport Katlabug, Izmail és Reni felé tart. A helyi Telegram-csatornák szerint erős robbanások hallatszottak a városban, majd 00:45-kor újabb detonációk követték. A 24 tv.ua szerint 

az Izmail felé tartó 18 drónból ekkorra már csak öt maradt, további három ellenséges drón pedig Juzsnye irányába repült.

 A Suspilne arról számolt be, hogy 01:31-kor ismét robbanásokat hallottak Izmailban.

Korábban, december 25-én este robbanásokat észleltek a Kijevi régióban is. A térségben ellenséges drónokat detektáltak, amelyeket a légvédelem célba vett.

Ugyanezen az estén erős robbanás történt Kovel közelében, Volhíniában. Később kiderült, hogy az oroszok a régió egyik kritikus infrastrukturális létesítményét támadták meg.

Emellett december 25-én este arról is érkeztek hírek, hogy az orosz hadsereg Kalibr cirkálórakétákat indított a Fekete-tengerről. Ezeket az ellenséges célpontokat azonban mindeddig nem észlelték az ukrán légtérben.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Újabb súlyos veszteségek és támadások az ukrajnai háborúban

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu