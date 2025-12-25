Szenteste ismét célkeresztbe került Moszkva

Szergej Szobjanin moszkvai főpolgármester december 24-én arról számolt be, hogy újabb, a főváros térségét célzó drónokat sikerült megsemmisíteni, így egyetlen nap alatt tizenhatra nőtt az elfogott eszközök száma. Közlése szerint a hatóságok azonnal megkezdték a lezuhant roncsok átvizsgálását, a mentőegységek és a katasztrófavédelem is kivonult a helyszínekre – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Ukrán drónok támadtak karácsonykor is (Fotó: MTI)

Ukrán drónok támadtak szenteste

A moszkvai közlést az orosz védelmi minisztérium jelentése egészítette ki, amely már jóval szélesebb körű dróntámadásról számolt be. A tárca állítása szerint december 24-én, moszkvai idő szerint a kora délutáni óráktól az esti időszakig

összesen 132, Ukrajna felől indított drónt semmisítettek meg az ország különböző régiói felett.

A legtöbb eszközt Belgorod térségében fogták el, ahol 46 drónt lőttek le, míg Brjanszk régió felett 42-t, Kaluga környékén pedig további 15-öt semlegesítettek. Mindeközben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy az éjszakai órákban támadást hajtottak végre egy szintetikus termékeket előállító ipari létesítmény ellen Oroszország Tula régiójában – erről ide kattintva, az Origo oldalán olvashat részletesen.