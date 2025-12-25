dróntámadásOroszországukrán dróntámadásMoszkvaorosz-ukrán háború

Szenteste ismét célkeresztbe került Moszkva

Moszkva szenteste ismét támadás célpontjává vált. Az orosz hatóságok állítása szerint a légvédelem tizenhat, a város felé tartó drónt semmisített meg, miközben az ország több térségében is fokozott légi aktivitást észleltek. Kijev egy újabb, stratégiai jelentőségű orosz ipari létesítmény ellen hajtott végre csapást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 8:40
Karácsony estéjén ismét célkeresztbe került Moszkva Forrás: AFP
Szergej Szobjanin moszkvai főpolgármester december 24-én arról számolt be, hogy újabb, a főváros térségét célzó drónokat sikerült megsemmisíteni, így egyetlen nap alatt tizenhatra nőtt az elfogott eszközök száma. Közlése szerint a hatóságok azonnal megkezdték a lezuhant roncsok átvizsgálását, a mentőegységek és a katasztrófavédelem is kivonult a helyszínekre – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Ukrán drónok támadtak karácsonykor is
Ukrán drónok támadtak karácsonykor is (Fotó: MTI)

Ukrán drónok támadtak szenteste

A moszkvai közlést az orosz védelmi minisztérium jelentése egészítette ki, amely már jóval szélesebb körű dróntámadásról számolt be. A tárca állítása szerint december 24-én, moszkvai idő szerint a kora délutáni óráktól az esti időszakig 

összesen 132, Ukrajna felől indított drónt semmisítettek meg az ország különböző régiói felett. 

A legtöbb eszközt Belgorod térségében fogták el, ahol 46 drónt lőttek le, míg Brjanszk régió felett 42-t, Kaluga környékén pedig további 15-öt semlegesítettek. Mindeközben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy az éjszakai órákban támadást hajtottak végre egy szintetikus termékeket előállító ipari létesítmény ellen Oroszország Tula régiójában – erről ide kattintva, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Robbanásokra ébredt Ukrajna is

Tegnap robbanásokra ébredt Ukrajna is, az ukrán légierő hajnalban két, észak felől érkező nagy sebességű célpontot jelzett Harkiv irányában.

Borítókép: Drón a levegőben. Illusztráció (Fotó: AFP)

