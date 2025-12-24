Rendkívüli

Áldott és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

orosz-ukrán háborúKreml (Moszkva)béketárgyalás

Kreml: Moszkva a Miamiban folytatott tárgyalások nyomán meg tudja fogalmazni álláspontját

Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev, az államfő megbízottja, az eszmecsere nyomán Oroszországnak lehetősége van rá, hogy megfogalmazza álláspontját, és a lehető leghamarabb a jelenleg működő csatornákon keresztül folytassa a tárgyalásokat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.

2025. 12. 24. 18:28
Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
Peszkov leszögezte: a Kreml nem tartja célszerűnek, hogy közölje a médiával, Dmitrijev milyen dokumentumokat hozott magával az Egyesült Államokból.

Továbbra is úgy véljük, hogy ebben a szakaszban is nagyon nem célszerű a tömegkommunikációs eszközökön keresztül kommunikálni

– fogalmazott.

Elmondta, hogy az Egyesült Államok jól ismeri az orosz álláspont a főbb paramétereit az ukrán rendezés ügyében. Az orosz elnök sajtótitkára nem kommentálta a Kijev 20 pontból álló béketervéről a médiában megjelent híreket.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettese az Interfax hírügynökségnek azt mondta, hogy Moszkva és Washington álláspontja az ukrajnai konfliktus rendezését illetően jelentős hasonlóságot mutat.

Jelentős hasonlóság van az álláspontok között abban, hogy mi lehetne az egész megállapodás váza

– mondta a diplomata. Rjabkov hozzátette, hogy nem érdemes összhangról beszélni az Egyesült Államok és Oroszország álláspontját illetően.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

