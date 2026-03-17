CPAC 2026: a felszólalók között Andrej Babis és Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre

Szánthó Miklós egy másik nagy nevet is bejelentett: Mateusz Morawiecki is Budapestre érkezik. Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett, hogy miniszterelnökként Mateusz Morawiecki számtalanszor személyesen is kiállt hazánk mellett az európai baloldali elittel szemben. Úgy fogalmazott:

Az általa vezetett Lengyelországot – Magyarországhoz hasonlóan – Brüsszel össztűz alá vette, ma pedig a Magyar Péter által mintának tekintett lengyel liberálisok nemcsak politikailag támadják, hanem személyében is üldözik, mert nem a brüsszeli elképzeléseket szolgálta, hanem a lengyelek érdekeit, a nemzet megmaradását és a keresztény értékeket védte.

Hozzátette: a patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.

CPAC Hungary: a konzervatív seregszemle

A konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléje az Egyesült Államokból indult, és már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. Az idei felszólalók közül Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, majd Dave Rubint, aki a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca.