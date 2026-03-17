CPAC 2026: a felszólalók között Andrej Babis és Mateusz Morawiecki

Szánthó Miklós bejelentette, hogy Andrej Babis, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója március 21-én Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezendő CPAC Hungary rendezvényen. Babis nemcsak a hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. Szánthó Miklós kiemelte, hogy a globalista erők őt sem kímélték: kampánya során megtámadták, megpróbálták ellehetetleníteni és elhallgattatni, de nem hátrált meg – rettenthetetlenül ellenállt a globalista nyomásnak, és végül legyőzte ellenfeleit, ahogyan mi is le fogjuk győzni Brüsszel hazai ügynökeit.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte:
Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben.
A CPACHungary színpadán ismét egyértelmű üzenetet küld: Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek, hanem a nemzetek és a patrióták fogják alakítani!
