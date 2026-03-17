Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

CPAC 2026: a felszólalók között Andrej Babis és Mateusz Morawiecki

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója bejelentette az idei, immár ötödik alkalommal megrendezendő CPAC Hungary következő felszólalóját. Eva Vlaardingerbroek, Russ Fulchert és Dave Rubin után az is kiderült, hogy Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz a CPAC Hungary idei rendezvényén, és Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre. A patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.

Magyar Nemzet
Forrás: Alapjogokért Központ2026. 03. 17. 20:47
Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz a CPAC Hungary idei rendezvényén Forrás: Alapjogokért Központ
Szánthó Miklós bejelentette, hogy Andrej Babis, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója március 21-én Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezendő CPAC Hungary rendezvényen. Babis nemcsak a hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. Szánthó Miklós kiemelte, hogy a globalista erők őt sem kímélték: kampánya során megtámadták, megpróbálták ellehetetleníteni és elhallgattatni, de nem hátrált meg – rettenthetetlenül ellenállt a globalista nyomásnak, és végül legyőzte ellenfeleit, ahogyan mi is le fogjuk győzni Brüsszel hazai ügynökeit.

Mateusz Morawiecki, is visszarér Budapestre, egyenesen a #CPACHungary színpadára!
Mateusz Morawiecki, is visszatér Budapestre, egyenesen a CPAC Hungary színpadára. Forrás: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte:

Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben.

A CPACHungary színpadán ismét egyértelmű üzenetet küld: Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek, hanem a nemzetek és a patrióták fogják alakítani!

Fel, győzelemre!

– zárta a bejegyzését Szánthó Miklós. 

 

Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre

Szánthó Miklós egy másik nagy nevet is bejelentett: Mateusz Morawiecki is Budapestre érkezik. Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett, hogy miniszterelnökként Mateusz Morawiecki számtalanszor személyesen is kiállt hazánk mellett az európai baloldali elittel szemben. Úgy fogalmazott:

Az általa vezetett Lengyelországot – Magyarországhoz hasonlóan – Brüsszel össztűz alá vette, ma pedig a Magyar Péter által mintának tekintett lengyel liberálisok nemcsak politikailag támadják, hanem személyében is üldözik, mert nem a brüsszeli elképzeléseket szolgálta, hanem a lengyelek érdekeit, a nemzet megmaradását és a keresztény értékeket védte.

Hozzátette: a patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.

 

CPAC Hungary: a konzervatív seregszemle

A konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléje az Egyesült Államokból indult, és már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. Az idei felszólalók közül Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, majd Dave Rubint, aki a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca.

 

Borítókép: Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz a CPAC Hungary idei rendezvényén (Forrás: Alapjogokért Központ)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

A paksi tiszás és a paksi öreg úr

Bayer Zsolt avatarja

Önmagáért beszél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu