Janusz Kowalski: El kell utasítanunk a migrációs paktumot

A patriótáknak össze kell fogniuk

– Lengyel patriótaként – hiszen annak tartom magam – úgy gondolom, hogy a Jog és Igazságosság pártjának, valamint az Európai Parlamentben az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójához tartozó pártoknak be kéne csatlakozniuk a Patrióták Európáért pártcsoportjába. Véleményem szerint az ECR-nek és a patrióta frakciónak együtt kellene működnie, hiszen az ellenfél jól ismert. Meglátásom szerint az egyik legfontosabb kérdés most a német politika legyőzése. Az ellenfél Németország, ezért az ECR-nek és a patriótáknak össze kell fogniuk, és közösen kell választásokat nyerniük.