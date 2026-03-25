– Európa minden patriótájának el kell utasítania a migrációs paktumot. Meggyőződésem, hogy Magyarország a magyaroké, Lengyelország pedig a lengyeleké. Éppen ezért kell elutasítanunk a migrációs paktumot – hangsúlyozta a CPAC Hungaryn adott interjúban Janus Kowalski.
Janusz Kowalski: El kell utasítanunk a migrációs paktumot
„Magyarország a magyaroké, Lengyelország pedig a lengyeleké, tehát el kell utasítanunk a migrációs paktumot!” – jelentette ki Janusz Kowalski. A lengyel Jog és Igazságosság párt parlamenti képviselője a CPAC Hungaryn adott interjút lapunknak.
A lengyel politikus kiemelte:
Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor Lengyelország barátja, és tisztában van azzal, hogy kormányváltásra van szükség nálunk. Ezért kell létrehoznunk egy lengyel patrióta mozgalmat, amely képes legyőzni Donald Tuskot. Meggyőződésem szerint Mateusz Morawiecki, valamint pártunk miniszterelnök-jelöltje, Przemysław Czarnek és természetesen a pártelnökünk, Jaroslaw Kaczyński együtt olyan erős csapatot alkotnak, amely képes győzelmet aratni Donald Tusk felett.
Janus Kowalski hozzátette:
Úgy vélem, Európában létre kell hozni egy együttműködést Lengyelország, Csehország, Magyarország és Franciaország között az Európai Unió megreformálása érdekében.
A patriótáknak össze kell fogniuk
– Lengyel patriótaként – hiszen annak tartom magam – úgy gondolom, hogy a Jog és Igazságosság pártjának, valamint az Európai Parlamentben az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójához tartozó pártoknak be kéne csatlakozniuk a Patrióták Európáért pártcsoportjába. Véleményem szerint az ECR-nek és a patrióta frakciónak együtt kellene működnie, hiszen az ellenfél jól ismert. Meglátásom szerint az egyik legfontosabb kérdés most a német politika legyőzése. Az ellenfél Németország, ezért az ECR-nek és a patriótáknak össze kell fogniuk, és közösen kell választásokat nyerniük.
Borítókép: Janusz Kowalski, a lengyel Jog és Igazságosság párt képviselője (Fotó: Magyar Nemzet)
