Orosz–ukrán háború: az iráni béke hozhat áttörést?

Májusban kezdődött az orosz nyári offenzíva, amiről azért lehet keveset hallani, mert a katonai sikerek elmaradtak.

Oroszország jelenleg nem áll jól a fronton – de ezt nyilván még év elején nem tudhattuk előre. Viszont azt tudtuk, hogy valamikor májusban el fog indulni a nyári orosz offenzíva, és ha az sikeres lesz, akkor az oroszok nem fognak leülni tárgyalni

– fejtette ki az elemző. Úgy folytatta, hogy az orosz hadsereg nem ért el kézzelfogható eredményeket, így az javítja az orosz kompromisszum- és tárgyalókészséget. Orosz próbálkozások vannak, de az ukránok az elmúlt hónapokban a drónok új generációja segítségével az orosz közép-hátországban – ez a 100 kilométerig terjedő távolságban a frontoktól – meg tudják semmisíteni az orosz ellátási vonalakat, lőszerellátást, sebesültek ellátását, a katonák ellátását, ami lényegében keresztülhúzta a 2026-os orosz nyári offenzíva terveit. Most Kosztyantyinivkáért folynak kemény harcok – viszont orosz sikerről nem lehet beszélni.

Az orosz katonai bloggerek már tavaly év végére várták volna Kramatorszk–Szlavjanszk agglomerációnak a bekerítését, de legrosszabb esetben idén tavaszra. Az orosz hadsereg ettől a céltól még nagyon távol áll, és nem várható, hogy az év végére előrelépés történne

– magyarázta Bendarzsevszkij, aki arról is beszélt, hogy Putyinnak állítólag azt ígérte a katonai vezetés, hogy az év végére konkrétan Kramatorszkban és Szlavjanszkban fognak harcok történni, de még a külvárosokat sem érték el.

A Szentpétervári Gazdasági Fórumon elhangzottakkal kapcsolatban kitért arra, hogy az Associated Press újságírója jól összefoglalta a háborús helyzetet: gyengélkedik az orosz gazdaság, problémák vannak a fronton és megállt az orosz előrenyomulás. Erre Putyin azt válaszolta, hogy mindez nem igaz, a front egészén harcolnak, és Ukrajna hamarosan összeomlik, hiszen havonta 40 ezer ukrán katona hal meg a fronton, valamint 20 ezren dezertálnak. A szakértő szerint azonban ezek a számok köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, ráadásul csak két-három olyan szakasz van – Liman környéke, Konsztantyinovka és Zaporizzsjában van egy rész – ahol az oroszok éppen támadnak.

Az orosz elnök kijelentései óta a közösségi médiában és az elemzői körökben is találgatások vannak arról, hogy Putyin tisztában van-e a valós fronthelyzettel és ennyire szemrebbenés nélkül hazudik, vagy ennyire félretájékoztatja őt a katonai vezetés. Esetleg a katonai vezetés maga sincs teljesen tisztában a valósággal?

– fejtette ki. Majd a probléma magyarázatául elmondta, hogy ha az információs láncban minden szereplő csak pozitív fejleményekről kommunikál, akkor nagy lesz az információveszteség, így kérdéses, hogy Putyin mennyire van tisztában a valós helyzettel. A gazdasági problémákkal tisztában lehet, hiszen erről szokott is beszélni, de könnyen elképzelhető, hogy a katonai helyzetet illetően rosszak vagy hiányosak az értesülései. 2022 elején is sejteni lehetett, hogy az orosz elnök egész más információkat kapott, és abban a hitben indította el a háborút, hogy az gyors lefolyású, könnyű győzelem lesz Oroszországnak. Ha Putyin tisztában van a valós helyzettel, akkor vélhetően megállapodásra törekszik és valamiféle kompromisszumot próbál majd kiharcolni. De ha nincs teljesen tisztában a helyzettel, és nem valós információt közölnek vele, akkor azt gondolhatja, hogy mindjárt vége a háborúnak, hiszen hamarosan áttörések lesznek a fronton.