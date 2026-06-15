Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 15.

A Kyiv Independent helyszíni tudósítói szerint Kijevben helyi idő szerint hajnali 1 óra körül hallatszottak az első robbanások.

Újabb detonációk következtek 1:30 körül, majd 3:40-kor is.

Az újságírók erős robbanásokról számoltak be a városközponti Pecserszk negyed közeléből. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy az Obolon kerületben egy lakóépület a harmadik és a negyedik emelet között részben összeomlott. A Szolomjanszkij és a Pecserszk kerületben egy kilenc- és egy ötemeletes lakóház is találatot kapott. Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a

Podil negyedben egy háromszintes lakóépület gyulladt ki.

A lángok egy 25 emeletes lakóházat is elértek a Sevcsenkivszkij kerületben. Kijevben összesen harminc autó égett ki. A támadás raktárakat, üzleteket, egy zöldségpiacot, lakóházakat és távvezetékeket is megrongált, ami kiterjedt áramszünetet okozott.

Klicsko szerint legalább 140 ezer ember maradt áram nélkül.

A polgármester közlése szerint a támadás több mint 50 helyszínt érintett a fővárosban. Az ukrán katasztrófavédelem szerint Brovari, Bucsa, Visgorod, Fastiv és Boriszpil térségében házak, járművek és raktárak rongálódtak meg. Dnyipróban legalább egy ember megsérült. Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó közölte, hogy a csapásban

a helyi főiskola épülete megsemmisült.

Az ukrán tisztviselők már a támadást megelőző napokban figyelmeztettek egy újabb nagyszabású orosz csapás veszélyére. Mint arról beszámoltunk, az ukrán légierő június 12-én azt közölte, hogy nagy valószínűséggel egy Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát vetnek be Ukrajna ellen június 13-án, a támadás azonban végül elmaradt.