UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 15.

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Ukrajnában több civil áldozatot is szedtek az újabb dróntámadások. Oroszországban olajfinomítót és üzemanyagtároló létesítményt ért találat vasárnap. A harcok hétfő reggelre is folytatódtak: Harkivban egy művészeti múzeum gyulladt ki, Kijevben lakóházakat és a Pecserszk Lavra székesegyházát érte találat, Dnyipróban pedig a főiskola épülete semmisült meg. Eközben Ukrajna Moszkvát vette célba – mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 06. 15. 6:45
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
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A Kyiv Independent helyszíni tudósítói szerint Kijevben helyi idő szerint hajnali 1 óra körül hallatszottak az első robbanások. 

Újabb detonációk következtek 1:30 körül, majd 3:40-kor is. 

Az újságírók erős robbanásokról számoltak be a városközponti Pecserszk negyed közeléből. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy az Obolon kerületben egy lakóépület a harmadik és a negyedik emelet között részben összeomlott. A Szolomjanszkij és a Pecserszk kerületben egy kilenc- és egy ötemeletes lakóház is találatot kapott. Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a 

Podil negyedben egy háromszintes lakóépület gyulladt ki. 

A lángok egy 25 emeletes lakóházat is elértek a Sevcsenkivszkij kerületben. Kijevben összesen harminc autó égett ki. A támadás raktárakat, üzleteket, egy zöldségpiacot, lakóházakat és távvezetékeket is megrongált, ami kiterjedt áramszünetet okozott. 

Klicsko szerint legalább 140 ezer ember maradt áram nélkül.

A polgármester közlése szerint a támadás több mint 50 helyszínt érintett a fővárosban. Az ukrán katasztrófavédelem szerint Brovari, Bucsa, Visgorod, Fastiv és Boriszpil térségében házak, járművek és raktárak rongálódtak meg. Dnyipróban legalább egy ember megsérült. Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó közölte, hogy a csapásban 

a helyi főiskola épülete megsemmisült.

Az ukrán tisztviselők már a támadást megelőző napokban figyelmeztettek egy újabb nagyszabású orosz csapás veszélyére. Mint arról beszámoltunk, az ukrán légierő június 12-én azt közölte, hogy nagy valószínűséggel egy Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát vetnek be Ukrajna ellen június 13-án, a támadás azonban végül elmaradt. 

Ukrajna Moszkvát vette célba

A TASZSZ beszámolója szerint ukrán támadásban megrongálódtak a Csonhar közelében lévő hidak, ezért a hatóságok lezárták a forgalmat. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy a légvédelem négy, a főváros felé tartó ukrán drónt lőtt le az éjszaka. Elmondása szerint a mentőszolgálatok jelenleg is a becsapódások helyszínén dolgoznak.

Ez történt vasárnap az orosz–ukrán háborúban

Az orosz erők kilencvennyolc távolsági támadó drónt indítottak útnak, amelyek közül az ukrán légvédelemnek kielncvenegyet sikerült megsemmisítenie, ám a becsapódó eszközök és a lehulló roncsok így is súlyos károkat okoztak. A frontvonalaktól távolabb eső megyékben is mindennapossá vált a rettegés. Szumi megyében a nemzeti rendőrség jelentése szerint két ember halt meg, egyikük egy 69 éves férfi, akit kerékpározás közben, nyílt utcán ért dróntámadás.

Harkiv megyében tíz települést ért támadás, a megye kormányzója egy sérültről számolt be. Zaporizzsja megyében Ivan Fedorov kormányzó elképesztő adatokat közölt: egyetlen nap alatt 830 tüzérségi és légi csapás érte a régió 41 települését. Ennek következtében egy ember meghalt és három megsérült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokkoló heti statisztikát tett közzé: az elmúlt hét napban Oroszország közel 2000 támadó drónt, csaknem 1800 irányított légibombát és 17 rakétát lőtt ki Ukrajnára. Az államfő szerint a májusi hónap volt 2022 áprilisa óta a legpusztítóbb a polgári lakosság körében, több mint kétezer áldozattal.

Június 14-ére virradóra ukrán drónok csaptak le a Tula megyei Novomoszkovszkban található Azot vegyi üzemre, amely lángba borult. A létesítmény mintegy 400 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

A határtól mintegy hétszáz kilométerre található Jaroszlávl megyei Ribinszk elleni támadás során az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) különleges egységei sikeresen eltalálták a Temp stratégiai olajraktárat, amely több mint 60 tartályával az orosz hadsereg üzemanyag-utánpótlásának egyik fontos bázisa. Az akció miatt hat orosz repülőtéren kellett korlátozásokat bevezetni.

Zelenszkij megerősítette, hogy az ukrán fejlesztésű FP-5 Flamingo típusú rakéták sikeresen találtak el egy katonai alkatrészeket gyártó üzemet a Csuvas Köztársaságban, Csebokszári városában. Az ukrán elnök ezeket a mélységi csapásokat „távoli szankcióknak” nevezte, amelyekkel Moszkvát kívánják rákényszeríteni a háború befejezésére.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

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