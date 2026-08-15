Ősi hagyományt visznek tovább Csíksomlyón



Az Orbán-kormány is támogatta a felújítást



A világhírű székelyföldi kegytemplom és a kolostor átfogó felújítása 2024 őszén kezdődött, miután a tetőzet és a csatornák állapota miatt sürgőssé váltak a javítások. 2025-ben a szentély és a templomhajó tetőzetét, valamint a templom homlokzatát újították fel, idén pedig a homlokzatok és a tornyok javításával folytatódott a munka.

A kolostor újrafedése és homlokzatainak javítása jelenleg is zajlik.



A felújítás költségeinek jelentős részét a hívek adományai fedezték. A munkálatokat emellett az Orbán-kormány, Románia Kulturális Minisztériuma, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Hargita Megye Tanácsa is támogatta. A dokumentumban a ferencesek köszönetet mondanak mindazoknak, akik hozzájárultak az épületegyüttes megújulásához.



A hitélet és a rendtartomány helyzete



Az időkapszulába a kegyhely lelki életének fontosabb adatait is feljegyezték: a vasárnapi szentmisék mellett megemlítik, hogy az első szombati gyertyás körmeneteken több ezren, a pünkösdi búcsún pedig évente 300–400 ezer zarándok vesz részt. A dokumentumban kitérnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját, amelyen Ágoston és Márk testvér teszi le első fogadalmát.

A ferencesek a dokumentumban reális képet adnak a rendtartomány helyzetéről is:

a létszám csökkenése miatt a Rend vezetése a struktúra átalakítására szólította fel a közösséget, így a provincia a jövőbeni működés újragondolása előtt áll.



Üzenet a jövő nemzedékeinek



A jövő nemzedékeinek szóló üzenetként P. Eloi Leclerc gondolatait választották:



Isten hasonló a családapához, aki így szól függetlenségre vágyó felnőtt fiaihoz: El akartok menni? Türelmetlenek vagytok, hogy végre a magatok életét élhessétek? Hát jó, de én szeretnék még nektek valamit mondani, mielőtt elmennétek: Ha egy nap bajba kerültök, ha szükségben lesztek, tudjátok, hogy én mindig itt vagyok. Kapum szélesre tárva éjjel-nappal nyitva áll nektek. Jöhettek bármikor. Nálam otthon érezhetitek magatokat, és én mindent megteszek, hogy segítsek rajtatok. Ha minden ajtó zárva is lesz, az enyémet nyitva találjátok. Isten így cselekszik, Tankréd testvér. Senki nem szeret úgy, mint ő. Nekünk azonban próbálnunk kell utánozni. Mindeddig még semmit sem tettünk. Kezdjünk el hát tenni valamit.

Az új időkapszulákat és a kereszteket Albert Leander csíksomlyói házfőnök áldotta meg a tornyokra való visszahelyezés előtt.