Szurkolói nélkül lefagyott az Újpest, Szappanos tizenegyest védett az MTK ellen

Supka Attila, a Kisvárda edzője az 57. percben hármas cserét hajtott végre, és ez lendületet hozott a támadójátékukba, főleg Balogunnak köszönhetően. Az utolsó percekben mindkét csapatnak volt helyzete, de a hazaiak tudtak élni a saját lehetőségükkel: Kvasina remek fejesével sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

Labdarúgó NB I, 4. forduló: Újpest FC-MTK Budapest 1-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Ljujic (39.), illetve Jurek (12.) Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 2-1 (1-0), Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Batoum (45.), Kvasina (91.), illetve Nurijev (82.)