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Szurkolói nélkül lefagyott az Újpest, Szappanos tizenegyest védett az MTK ellen

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A forduló előtt éllovas Újpest a szurkolói nélkül nem tudott győzni az MTK ellen a labdarúgó NB I 4. fordulójában. Sőt a vendégek egy tizenegyest is kihagytak a második félidőben, a vége 1-1 lett.

Szalay Attila
2026. 08. 15. 18:38
Ljujics szabadrúgása után gólt ünnepelt az Újpest az MTK ellen Fotó: Mirkó István
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Supka Attila, a Kisvárda edzője az 57. percben hármas cserét hajtott végre, és ez lendületet hozott a támadójátékukba, főleg Balogunnak köszönhetően. Az utolsó percekben mindkét csapatnak volt helyzete, de a hazaiak tudtak élni a saját lehetőségükkel: Kvasina remek fejesével sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

Labdarúgó NB I, 4. forduló:

Újpest FC-MTK Budapest 1-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Ljujic (39.), illetve Jurek (12.)

Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 2-1 (1-0), Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Batoum (45.), Kvasina (91.), illetve Nurijev (82.)

 

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