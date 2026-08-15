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Megfutamodott Magyar Péter: nem engedték be Tóth Mátét Paksra

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Tóth Máté energiajogász élesen bírálta Magyar Pétert, miután nem engedték be a miniszterelnök szombati paksi sajtótájékoztatójára. A Mi Hazánk korábbi államfőjelöltje szerint a szakmai egyeztetés helyett „médiahack” és politikai látványesemény zajlott, miközben a kormány hetekkel később kezdte alkalmazni azokat a válságkezelési megoldásokat, amelyeket pártja korábban javasolt. Tóth állítása szerint a késlekedés akár 42 milliárd forintos többletköltséget is okozhatott az országnak.

Kárpáti András
2026. 08. 15. 12:48
Forrás: Facebook
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Az energiajogász a kormányzati működést szervezetlennek nevezte, és azt állította, hogy szakmai háttéranyagokat is visszatartanak. Végül Magyar Péter személyes támadásaira is reagált. Szóvá tette, hogy a miniszterelnök ahelyett, hogy szakmai vitát folytatna, „kóklernek” nevezi és megkérdőjelezi energiajogászi szakértelmét. Tóth összességében úgy értékelt, hogy a látványos helyszíni bejelentkezések és a politikai kommunikáció nem helyettesíthetik a szakmai válságkezelést és a kormányzást.

Magyar Péter helyszíni sajtótájékoztatóját itt lehet visszanézni: 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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