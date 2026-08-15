Megfutamodott Magyar Péter: nem engedték be Tóth Mátét Paksra

Az energiajogász a kormányzati működést szervezetlennek nevezte, és azt állította, hogy szakmai háttéranyagokat is visszatartanak. Végül Magyar Péter személyes támadásaira is reagált. Szóvá tette, hogy a miniszterelnök ahelyett, hogy szakmai vitát folytatna, „kóklernek” nevezi és megkérdőjelezi energiajogászi szakértelmét. Tóth összességében úgy értékelt, hogy a látványos helyszíni bejelentkezések és a politikai kommunikáció nem helyettesíthetik a szakmai válságkezelést és a kormányzást.

Magyar Péter helyszíni sajtótájékoztatóját itt lehet visszanézni: