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Dibusz Borbély helyett a Górnik edzőjével értett egyet, aki sokkolta a lengyeleket

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A Ferencváros labdarúgócsapata továbbjutott az Európa-liga utolsó, negyedik selejtezőkörébe. Borbély Balázs együttese a hazai 1-0-s győzelem után idegenben 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zabrze ellen, ezzel kiharcolta részvételét a rájátszásban. Az FTC helye így már biztos legalább a Konferencialiga főtábláján. A lengyelországi visszavágó után Dibusz Dénes inkább Michal Gasparík, és nem Borbély Balázs véleményét osztotta.

Wiszt Péter
2026. 08. 14. 6:00
Az Európa-liga-selejtezőben: Górnik Zabrze–Ferencváros 1-1 Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
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Michal Gasparík a Górnik Zabrze–FTC Európa-liga-mérkőzés után csalódottan értékelt
Michal Gasparík a Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés után csalódottan értékelt. Fotó: Anadolu via AFP/Muhammed Ali Yigit

Borbély Balázs és Dibusz Dénes más véleménnyel van az FTC góljáról

A Ferencváros felvidéki trénere nem értett egyet szlovák kollégájával. Borbély úgy értékelt, hogy a második játékrészbeli cserék után csapata átvette az irányítást, és megérdemelten szerzett gólt. Úgy fogalmazott: – A futball igazságos, amit ő beleinvesztál, azt a futballtól, az élettől vissza is kapja.

Dibusz Dénes ugyanakkor úgy látta a kapuból, hogy nem feltétlenül volt benne a játék képében a Fradi-gól. – Eléggé brusztos meccs volt, mert nem játszottunk jól, főleg az első félidőben volt nagyon indiszponált a csapat. Nem nyertünk párharcokat, sok hibával játszottunk, nem nézett ki jól, sajnos vezetést is tudtak szerezni. 

Tudtuk, hogy változtatni kell, jobban is nézett ki a második félidő, de nem mondom, hogy benne volt a játékunkban az egyenlítés.

Ettől függetlenül már fegyelmezettek voltunk, őket sem engedtük helyzetbe – mondta a magyar futballista.

Yusuf Zachariassent méltatta

A kezdőcsapatba visszakerült Philippe Rommens szabálytalansága után kapta azt a tizenegyest a Górnik Zabrze, amellyel az első játékrész végén előnybe került. Az FTC középpályása „borzalmas" jelzővel illette azt a szituációt, és bár szerinte nem játszott jól a csapat, nagy szükség volt a továbbjutás kiharcolására. Csapattársa, Bamidele Yusuf az egyenlítés előtt fontos fejessel mutatkozott Zachariassent méltatta. –  Hihetetlen a pali! Az előző idényben is rengeteg fontos pillanatban megvillant, és bár ezúttal nem ő szerezte a gólt, összehozta az egyenlítést. A végsőkig küzdöttünk, túllendültünk azokon a periódusokon, amikor pánikoltunk, és megmentettük ezt a párharcot. 

Várjuk a rájátszást az Európa-ligában!

nyilatkozta a nigériai támadó.

A Ferencváros a Mohamed Szalahot is foglalkoztató török Trabzonspor ellen játszik az Európa-liga rájátszásában. A párharcot – amely győztese az El, míg vesztese a Kl főtábláján szerepelhet ősszel – az FTC idegenben kezdi jövő csütörtökön, majd egy héttel később, augusztus 27-én az Üllői úton kerül sor a visszavágóra. 

Európa-liga, 3. selejtezőkör, visszavágó:

  • Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencváros 1-1 (1-0) – továbbjutott: a Ferencváros, 2-1-es összesítéssel

 

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