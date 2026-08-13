Első az Újpest, utolsó a Fradi, mi történik itt?
Ki hallot már ilyet? Ha valaki ránéz a labdarúgó NB I tabellájára, olyat lát, amit nagyon régen nem. Első az Újpest, utolsó a Ferencváros. A helyzet ennél persze sokkal összetettebb. A Fradi egy meccsel kevesebbet játszott, a bajnokság pedig szinte el sem kezdődött még. Ugyanakkor egyes tendenciák már most kirajzolódnak. Ezekről beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.
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