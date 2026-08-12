Egyik sprinterünk kárpótolta magát az Eb-n, a másik nem bírt a névadóval
Molnár Attila 14 századmásodperccel maradt el a dobogótól, negyedik, míg Enyingi Patrik hetedik lett a 400 méteres síkfutás döntőjében a birminghami atlétikai Eb-n. Molnár számában Matthew Hudson-Smith nyert, akinek a nevét viseli az Európa-bajnokságnak otthont adó Alexander Stadion egyik lelátója. Takács Boglárka a 100 méteres kilencedik helye után 200 méteren a nyolcadik helyen épphogy befért a fináléba, ahogy hármasugrásban Szenderffy Dániel is a selejtezőbeli 12. helyével.
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