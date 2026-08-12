Milák Kristófországos csúcsúszás

Megeredt Milák Kristóf nyelve a szenzációs új csúcsa után, a versenyzési kedvéről is beszélt

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Milák Kristóf is megszerezte első érmét a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A pillangóúszásban kétszeres olimpiai bajnok Milák 100 gyorson lett harmadik, óriási magyar csúccsal. Az elmúlt években Milák rendre elhárította a versenyeken is az interjúkérelmeket, most viszont nyilatkozott az M4 Sportnak, s felfedte: őt is meglepte a 47 másodperces álomhatár áttörése.

Koczó Dávid
2026. 08. 12. 20:45
Milák Kristóf mosolyog a 100 gyorson országos csúccsal szerzett Eb-bronzával Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
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Pilhál György
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Békés esztendőkben sem örült a legényember, ha katonának kellett mennie. Bármit mondott is a nóta („Hej, élet, be gyöngyélet, ennél szebb sem lehet!”), a fene sem kívánkozott a szögesdróttal körülkerített kaszárnyába.

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