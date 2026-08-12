Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Ördög a részletekben + videó

A sorozat első darabja egy igazi sztárparádé: Denzel Washington, Rami Malek és Jared Leto egy sötét, nyomasztó sorozatgyilkossági ügyben találják magukat. Ez az Ördög a részletekben, amely egyszerre krimi, pszichológiai thriller és komor karakterdráma.

Ördög a részletekben – Egy gyilkos, akit talán soha nem lehet leleplezni

A 2021-ben bemutatott Ördög a részletekben (The Little Things) a kilencvenes évek elejének Los Angelesébe kalauzolja a nézőt. A történet középpontjában két nyomozó áll, akik egy sorozatgyilkos után kutatnak, miközben egyre inkább úgy tűnik, hogy az ügy sokkal személyesebb, mint azt eleinte gondolták.

A film egyik érdekessége, hogy a történet nem egy hagyományos nyomozástörténet.

A filmet John Lee Hancock írta és rendezte. A főszerepeket Denzel Washington, Rami Malek és Jared Leto alakítják. Washington Joe „Deke” Deacon seriffhelyettest játssza, Malek Jim Baxter nyomozó bőrébe bújik, míg Leto a különös és nehezen kiismerhető Albert Sparmát formálja meg. A fontosabb szereplők között találjuk még Chris Bauert, Michael Hyattot, Terry Kinneyt és Natalie Moralest is.

A film egyik érdekessége, hogy a történet nem egy hagyományos nyomozástörténet. A néző folyamatosan azon gondolkodhat, hogy vajon jó nyomon járnak-e a rendőrök, valóban azt az embert követik-e, akit kellene, és meddig lehet elmenni az igazság keresése közben.