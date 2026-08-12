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Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Ördög a részletekben + videó

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Három nagyszerű színész, egy rejtélyes ügy és rengeteg megválaszolatlan kérdés.

Csépányi Balázs
2026. 08. 12. 18:30
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A sorozat első darabja egy igazi sztárparádé: Denzel Washington, Rami Malek és Jared Leto egy sötét, nyomasztó sorozatgyilkossági ügyben találják magukat. Ez az Ördög a részletekben, amely egyszerre krimi, pszichológiai thriller és komor karakterdráma.

Ördög a részletekben – Egy gyilkos, akit talán soha nem lehet leleplezni

A 2021-ben bemutatott Ördög a részletekben (The Little Things) a kilencvenes évek elejének Los Angelesébe kalauzolja a nézőt. A történet középpontjában két nyomozó áll, akik egy sorozatgyilkos után kutatnak, miközben egyre inkább úgy tűnik, hogy az ügy sokkal személyesebb, mint azt eleinte gondolták.

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A film egyik érdekessége, hogy a történet nem egy hagyományos nyomozástörténet. 

A filmet John Lee Hancock írta és rendezte. A főszerepeket Denzel Washington, Rami Malek és Jared Leto alakítják. Washington Joe „Deke” Deacon seriffhelyettest játssza, Malek Jim Baxter nyomozó bőrébe bújik, míg Leto a különös és nehezen kiismerhető Albert Sparmát formálja meg. A fontosabb szereplők között találjuk még Chris Bauert, Michael Hyattot, Terry Kinneyt és Natalie Moralest is.

A film egyik érdekessége, hogy a történet nem egy hagyományos nyomozástörténet. A néző folyamatosan azon gondolkodhat, hogy vajon jó nyomon járnak-e a rendőrök, valóban azt az embert követik-e, akit kellene, és meddig lehet elmenni az igazság keresése közben. 

A film operatőre John Schwartzman, a vágó Robert Frazen, a látványtervező Michael Corenblith, a jelmeztervező pedig Daniel Orlandi volt.

A szereplők – három erős alakítás egy sötét történetben

Denzel Washington Joe Deacont alakítja, aki első pillantásra egyszerű vidéki seriffhelyettesnek tűnik, ám hamar kiderül, hogy a múltja szorosan összefonódik a mostani nyomozással. A karaktert Washington visszafogott, komor játékkal formálja meg.

Rami Malek Jim Baxter nyomozóként a fiatalabb, ambiciózus rendőrt testesíti meg. Baxter kezdetben magabiztosan veti bele magát az ügybe, ám az események előrehaladtával egyre nagyobb lelki teher nehezedik rá.

thriller, mozi, Malek, Leto, Denzel
Rami Malek Jim Baxter nyomozóként az ambiciózus rendőrt testesíti meg. - Fotó: Mafab.hu

Jared Leto Albert Sparmája egészen más karakter. A különc férfi egyszerre tűnik gyanúsnak, idegesítőnek és kiszámíthatatlannak. Leto alakítása szándékosan kényelmetlen érzést kelt a nézőben: soha nem lehetünk teljesen biztosak abban, mit tud a férfi, és mit akar elérni. Leto alakítását az Akadémia is elismerte: Oscar-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájában.

A film zenéje

A film zenéjét a négyszeres Oscar-jelölt Thomas Newman szerezte, akinek nevéhez számos ismert film atmoszférikus filmzenéje kapcsolódik. Newman zenéje itt nem klasszikus értelemben vett, harsány thrillerzene. Inkább fokozatosan építi a feszültséget, és a film komor, nyugtalanító hangulatát erősíti. A filmben emellett több ismert dal is felcsendül, köztük a The B-52's Roam című száma és Aaron Neville Tell It Like It Is című dala.

A történet

Joe „Deke” Deacon seriffhelyettes Los Angelesbe érkezik egy rutinmunkának induló ügy miatt. A városban azonban egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a környéket, ezért ő is bekapcsolódik a nyomozásba.

thriller, mozi, Malek, Leto, Denzel
Leto alakítása szándékosan kényelmetlen érzést kelt a nézőben - Fotó: Mafab.hu

A fiatal és ambiciózus Jim Baxter nyomozóval együtt próbálják megtalálni az elkövetőt. A nyomok egy különös férfihoz, Albert Sparmához vezetnek, aki mintha szándékosan játszana a rendőrökkel.

Ahogy egyre mélyebbre ásnak az ügyben, Deacon saját múltja is felszínre kerül. A nyomozás így nemcsak egy gyilkos utáni hajszává válik, hanem azzal a kérdéssel is szembesíti a szereplőket, hogy mit hajlandók feláldozni az igazságért.

A bizonytalanság a film egyik legfontosabb eszköze

Az eheti mozink egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy nem akar minden kérdésre egyértelmű választ adni. A film szándékosan bizonytalanságban tartja a nézőt, és arra készteti, hogy maga is mérlegelje a látottakat. Ez különösen a befejezésnél válik fontossá. A film nem a klasszikus, minden szálat elvarró megoldást választja, hanem nyitva hagy bizonyos kérdéseket. A rendező eredetileg is ragaszkodott ehhez a nem hagyományos lezáráshoz.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • A film története meglepően hosszú utat járt be. John Lee Hancock már 1993-ban megírta a forgatókönyv első változatát, vagyis a film elkészüléséig közel három évtized telt el. A projekt iránt időközben olyan nevek is érdeklődtek, mint Steven Spielberg, Clint Eastwood, Warren Beatty és Danny DeVito, de végül Hancock maga rendezte meg a filmet.
  • Az eredeti forgatókönyvet Hancock annak idején Steven Spielbergnek szánta rendezésre, ám Spielberg végül azért mondott nemet, mert túl sötétnek érezte a történetet.
thriller, mozi, Malek, Leto, Denzel
Joe „Deke” Deacon seriffhelyettes Los Angelesbe érkezik egy rutinmunkának induló ügy miatt - Fotó: Mafab.hu
  • A film egyik tudatos döntése, hogy a történetet az 1990-es évek elejére helyezi. Ez az az időszak, amikor a nyomozók még jóval kevésbé támaszkodhattak a modern digitális technológiára és a mai DNS-alapú kriminalisztikára. A film ezzel egy klasszikus, analóg nyomozói világot idéz meg.
  • A film hosszú fejlesztési időszaka után végül Denzel Washington 2019 márciusában csatlakozott a projekthez, őt májusban Rami Malek, majd Jared Leto követte.

Miért érdemes megnézni?

Az Ördög a részletekben azoknak lehet igazán érdekes, akik nem feltétlenül a folyamatos akciót keresik egy thrillerben. A film ereje ugyanis a hangulatban, a karakterekben és a bizonytalanságban rejlik.

Denzel Washington, Rami Malek és Jared Leto három teljesen különböző figurát hoz létre, és éppen ettől működik jól a köztük kialakuló feszültség. A film nem egyszerűen azt akarja kideríteni, hogy ki a gyilkos, hanem azt is vizsgálja, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik megszállottan keresik a választ.

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Nem feltétlenül azoknak való, akik gyors tempójú, fordulatos akcióthrillert várnak - Fotó: HBO

A film ráadásul érdekes átmenetet képez a klasszikus sorozatgyilkosos thrillerek és a modernebb pszichológiai krimik között. Hangulatában felidézi a kilencvenes évek sötét nyomozós filmjeit, miközben sokkal inkább a szereplők lelkiállapotára koncentrál.

Kinek ajánljuk?

Hancock nyomasztó filmje elsősorban azoknak ajánlható, akik szeretik a lassabban kibontakozó, komor hangulatú thrillereket, a sorozatgyilkosos történeteket és azokat a filmeket, amelyek a stáblista után is hagynak megválaszolatlan kérdéseket.

Nem feltétlenül azoknak való, akik gyors tempójú, fordulatos akcióthrillert várnak. Aki azonban szereti a klasszikus kilencvenes évekbeli nyomozós filmek világát, annak érdemes adnia neki egy esélyt.

Az Ördög a részletekben tökéletes nyitánya új sorozatunknak: egy komor, sztárszereposztású thriller, amely jó néhány kellemetlen kérdést hagy maga után. És talán éppen ez teszi igazán érdekessé.

Borítókép: A film érdekes átmenetet képez a klasszikus sorozatgyilkosos thrillerek és a modernebb pszichológiai krimik között. (Fotó: Mafab.hu)

 

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