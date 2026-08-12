párt támogatottságaTisza Pártközvélemény-kutatásMagyar Péter

Mégsem jött be a válságkezelés? Csökkenni kezdett a Tisza támogatottsága

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Europion felmérése szerint úgy tűnik, hogy nem sokára vége a mézesheteknek, Magyar Pétert Vitézy Dávid előzi.

Baranyai Gábor
2026. 08. 12. 14:22
Magyar Péter és pártja valószínűleg túl van már a csúcson Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új pártokra is nyitottak a választók

A felmérésben egy esetleges új párt iránti igényt is felmérték, öt hipotetikus profillal rendelkező pártra vonatkozó szavazási hajlandóságról kérdezve a válaszadókat. 

A konkrét profiltól függetlenül a válaszadók kb. 25-30 százaléka tűnik elvben nyitottnak egy új pártra szavazni. 

A legnépszerűbb alternatívának egy új baloldali, a társadalmi igazságosságot és szolidaritást hangsúlyozó párt tűnik (30 százalék), de nincs sokkal lemaradva ettől a zöld (29 százalék), a szélsőjobboldali (27 százalék), a liberális (26 százalék), a jobb-közép konzervatív (26 százalék) alternatíva sem. 

 

Komment

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekországgyűlés

Katonadolgok

Pilhál György avatarja

Békés esztendőkben sem örült a legényember, ha katonának kellett mennie. Bármit mondott is a nóta („Hej, élet, be gyöngyélet, ennél szebb sem lehet!”), a fene sem kívánkozott a szögesdróttal körülkerített kaszárnyába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu