Mégsem jött be a válságkezelés? Csökkenni kezdett a Tisza támogatottsága

Új pártokra is nyitottak a választók

A felmérésben egy esetleges új párt iránti igényt is felmérték, öt hipotetikus profillal rendelkező pártra vonatkozó szavazási hajlandóságról kérdezve a válaszadókat.

A konkrét profiltól függetlenül a válaszadók kb. 25-30 százaléka tűnik elvben nyitottnak egy új pártra szavazni.

A legnépszerűbb alternatívának egy új baloldali, a társadalmi igazságosságot és szolidaritást hangsúlyozó párt tűnik (30 százalék), de nincs sokkal lemaradva ettől a zöld (29 százalék), a szélsőjobboldali (27 százalék), a liberális (26 százalék), a jobb-közép konzervatív (26 százalék) alternatíva sem.