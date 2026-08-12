Ronccsal okozott balesetet bedrogozva, és sosem volt jogosítványa

Fotó: Police.hu

A kocsiban a sofőrön kívül négyen utaztak, akik menet közben ugrottak ki az autóból. A sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról, és egy napraforgótáblában próbált menekülni. Itt a kocsi mozgásképtelenné vált, és a szántóföldön kigyulladt.

Drónt indítottak a rendőrök a menekülő férfi követésére, amivel rövid idő alatt megtalálták az égő autót, és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A 49 éves győri férfinak nem volt jogosítványa, ráadásul korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől, a nála talált mobiltelefonról pedig kiderült, hogy egy nappal korábban lopták el.