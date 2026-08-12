Borítókép: A Magyar Honvédség H145M helikopterével utazik Magyar Péter Paksra (Fotó: Facebook/Péter Magyar)
Magyar Péter visszaszólt Hadházynak a helikopteres vitában, hihetetlen magyarázattal állt elő
Komoly csörte alakult ki Hadházy Ákos és Magyar Péter között a paksi atomerőmű helyzetének helyszíni megtekintése miatt. Hadházy a miniszterelnöki út költségét és szakmai indokoltságát kérdőjelezte meg, Magyar Péter azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy Paks leállása szerinte havonta legalább 50 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek. A miniszterelnök szerint a szakembereknek minden lehetséges opciót meg kell vizsgálniuk, a döntésekért pedig ő viseli a felelősséget.
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