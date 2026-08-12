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Megkurtított ünnep: rövidebb tűzijátékkal és drágább italokkal készül a Tisza augusztus 20-ra

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Rövidebb rendezvénysorozattal, jelentősen megvágott költségvetésből és szerényebb tűzijátékkal készül a Tisza-kormány az idei augusztus 20-i ünnepségre. A szervezők szerint mindössze hat hét állt rendelkezésre az előkészületekre, a tűzijáték a tavalyihoz képest harmadára rövidül, miközben a víz és a sör maximált ára is jelentősen emelkedik. A szerdai sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az egyik szervező legszívesebben mindössze hárompercesre szabta volna a szerinte elavult látványelemnek számító tűzijátékot.

Kárpáti András
2026. 08. 12. 10:22
Fotó: Mirkó István
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Érdemes megjegyezni, hogy tavaly nyáron , az előző kormányzat már július végén részletes tájékoztatást adott az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban. Kovács Zoltán államtitkár 2025 július 31-i sajtótájékoztatóján ismertette az augusztus 16-án kezdődő és 19 helyszínen zajló hatnapos ünnepi rendezvénysorozat elemeit.

 

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