helikopterpaksi atomerőműMagyar Péter

Magyar Péter helikopterrel indult Paksra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kihelyezett kormányülést tartanak a Paksi Atomerőműben.

Baranyai Gábor
2026. 08. 12. 9:35
A Magyar Honvédség H145M helikopterével utazik Magyar Péter Paksra Forrás: Facebook/ Border Collie Fajtamentő és Rehabilitációs Egyesület
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Pilhál György
idezojelekországgyűlés

Katonadolgok

Pilhál György avatarja

Békés esztendőkben sem örült a legényember, ha katonának kellett mennie. Bármit mondott is a nóta („Hej, élet, be gyöngyélet, ennél szebb sem lehet!”), a fene sem kívánkozott a szögesdróttal körülkerített kaszárnyába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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