Sztankovics távozik a botrányba fulladt BL-kiesés után, Abu Fani a földön fekvőbe rúgott

Hegyi és Vitályos csapata kiesett a BL-ből

Ami az egyetlen, magyar érintettségű BL-selejtezőt illeti, a cseh Sparta Praha nem tudta megőrizni a francia Lyon elleni egygólos előnyét. A prágaiak hamar hátrányba kerültek, majd tíz emberre fogyatkoztak, a szünet után pedig a Lyon szerzett még két gólt. A vendégeknél Hegyi Krisztián a cserék közt ült, míg a 19 éves Vitályos Viktor a 74. percben, már a 3-0-s végeredmény kialakulása után lépett pályára. A Sparta az El alapszakaszában folytatja a nemzetközi kupaszereplését.

bajnoki ág:

Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 0-2 – továbbjutott: a Hapoel, 3-0-s összesítéssel

Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény) 2-0 – tj.: a Celje (3-2)

Slovan Bratislava (szlovák)–Mjallby (svéd) 2-0 – tj.: a Slovan (4-1)

Kajrat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár) 0-1 – tj.: a Levszki (2-0)

Zalgiris Kaunas (litván)–Dinamo Zagreb (horvát) 1-2 – tj.: a Dinamo (7-1)

Sabah Baku (azeri)–Aarhus (dán) 4-0 – tj.: a Sabah (5-2)

nem bajnoki ág:

Bodö/Glimt (norvég)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3-2 – hosszabbítás után, tj.: a Bodö (6-5)

NEC Nijmegen (holland)–Olimpiakosz (görög) 2-1 – hosszabbítás után, tj.: a NEC (2-1)

Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh) 3-0 – tj.: a Lyon (4-2)

Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török) 0-1 – tj.: a Fenerbahce (3-0)

Az utolsó selejtezőkört augusztus következő két hetében rendezik. A BL-főtáblán 29 együttes helye már biztosított, további hét csatlakozik hozzájuk. A nem bajnoki ágon Fenerbahce–Lyon és NEC–Bodö párharcokat rendeznek. A bajnoki ágon Slovan–Celje, Hapoel–Sabah, Dinamo–Viking (norvég), Levszki–AEK Athén (görög) és Celtic (skót)–LASK (osztrák) összecsapásokra kerül sor. Az ottani vesztesek az Európa-liga alapszakaszában versenyezhetnek az őszi szezonban.