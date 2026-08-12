Sztankovics távozik a botrányba fulladt BL-kiesés után, Abu Fani a földön fekvőbe rúgott

Hegyi és Vitályos csapata kiesett a BL-ből
Ami az egyetlen, magyar érintettségű BL-selejtezőt illeti, a cseh Sparta Praha nem tudta megőrizni a francia Lyon elleni egygólos előnyét. A prágaiak hamar hátrányba kerültek, majd tíz emberre fogyatkoztak, a szünet után pedig a Lyon szerzett még két gólt. A vendégeknél Hegyi Krisztián a cserék közt ült, míg a 19 éves Vitályos Viktor a 74. percben, már a 3-0-s végeredmény kialakulása után lépett pályára. A Sparta az El alapszakaszában folytatja a nemzetközi kupaszereplését.
Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágók:
bajnoki ág:
- Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 0-2 – továbbjutott: a Hapoel, 3-0-s összesítéssel
- Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény) 2-0 – tj.: a Celje (3-2)
- Slovan Bratislava (szlovák)–Mjallby (svéd) 2-0 – tj.: a Slovan (4-1)
- Kajrat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár) 0-1 – tj.: a Levszki (2-0)
- Zalgiris Kaunas (litván)–Dinamo Zagreb (horvát) 1-2 – tj.: a Dinamo (7-1)
- Sabah Baku (azeri)–Aarhus (dán) 4-0 – tj.: a Sabah (5-2)
nem bajnoki ág:
- Bodö/Glimt (norvég)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3-2 – hosszabbítás után, tj.: a Bodö (6-5)
- NEC Nijmegen (holland)–Olimpiakosz (görög) 2-1 – hosszabbítás után, tj.: a NEC (2-1)
- Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh) 3-0 – tj.: a Lyon (4-2)
- Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török) 0-1 – tj.: a Fenerbahce (3-0)
Az utolsó selejtezőkört augusztus következő két hetében rendezik. A BL-főtáblán 29 együttes helye már biztosított, további hét csatlakozik hozzájuk. A nem bajnoki ágon Fenerbahce–Lyon és NEC–Bodö párharcokat rendeznek. A bajnoki ágon Slovan–Celje, Hapoel–Sabah, Dinamo–Viking (norvég), Levszki–AEK Athén (görög) és Celtic (skót)–LASK (osztrák) összecsapásokra kerül sor. Az ottani vesztesek az Európa-liga alapszakaszában versenyezhetnek az őszi szezonban.
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