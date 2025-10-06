  • Magyar Nemzet
Egy lépésre vagyunk az európai klubfutball legdöbbenetesebb szenzációjától

Mjällby AIF. Nem az önök készülékében van a hiba, ha még nem hallottak erről a svéd labdarúgócsapatról. Lassan azonban érdemes lesz rájuk odafigyelni. A Mjällby AIF ugyanis egyetlen lépésre van attól, hogy története során először megnyerje a svéd első osztályú labdarúgó-bajnokságot. Négy fordulóval a zárás előtt 11 pont előnnyel vezetnek a második helyezett Hammarby előtt.

Lantos Gábor
2025. 10. 06. 18:01
Mjällby AIF
A svéd Mjällby AIF stadionja, nem messze a Balti-tengertől Fotó: The Guardian
Mjällby AIF. A futballcsapat, amely kilenc évvel ezelőtt még a svéd harmadosztályban vegetált. A focicsapat, amely egy mindössze 1500 lakosú svéd halászfalu együttese. S amely most tényleg csodára készül. Már a mögöttünk hagyott hétvégén bajnok lehetett volna, de a jelenleg második helyen álló Hammarby nem tette meg azt a szívességet, hogy kikapjon, így a bajnokavatás elmaradt. Ám erre nem kell sokáig várni. Négy forduló van hátra a svéd bajnokságból és a Mjällby AIF előnye 11 pont. Innen szinte már nem lehet veszteni.

Mjällby AIF
A Mjällby AIF egy lépésre van a svéd bajnoki cím megnyerésétől
Fotó: Mjällby AIF Facebook

Mjällby AIF: egy hihetetlen focisztori Svédországból

Már az is egészen döbbenetes, hogy az idei bajnokságban a Mjällby AIF eddig egyetlen vereséget szenvedett el. Közel vanak ahhoz, hogy minden idők legmagasabb pontszámával legyenek bajnokok Svédországban. Mindez egy Balti-tenger partján lévő halászfaluban történik meg. 

Ez teljesen hihetetlen sztori. Hát még ha azt mondjuk, hogy kilenc évvel ezelőtt egyetlen meccsre voltak attól, hogy a negyedosztályba zuhanjanak.

A klub elnökét, Magnus Emeust hallgatva az ember tényleg nem is hiszi el, hogy ez a történet igaz. Pedig igaz. 

„Ha képesek lennénk megnyerni a bajnokságot, az akkora szenzáció lenne, amit el sem lehet képzelni. Nem hiszem, hogy valaha lesz ennél nagyobb meglepetés ebben az országban” – mondta Magnus Emeus, a Mjällby elnöke az Associated Pressnek. „A klub mérete, a körülményeink, a pénzügyi lehetőségeink – ha csak ezeket nézzük, akkor már az is csoda, hogy a svéd bajnokság élvonalában vagyunk. 

Most pedig arról beszélünk, hogy mi lehetünk az aranyérmesek és indulhatunk a Bajnokok Ligájában.

A képen Magnus Emeus, a klub elnöke.

A Mjällby teljes bevétele 2024-ben 85 millió svéd korona (9 millió dollár) volt. Az elnök szerint klubjának költségvetése a címvédő Malmö költségvetésének pontosan az egynyolcada. A Malmö Svédország legnagyobb klubja, a város 90 perces autóútra nyugatra található.

Stadion a világ végén

Magnus Emeus elnök természetesen elfogult, de a Mjällby 6000 férőhelyes stadionját, a Strandvallent – amely Hällevikben, egy kis halászfaluban található, Svédország legszebb fekvésű futballstadionjának nevezte. „Ha nagyon erősen és messzire a kapu fölé rúgod a labdát, akkor az a Balti-tengerbe esik bele” – mondta Emeus. – A stadion olyan elszigetelt, hogy az ide utazó vendégcsapatok úgy érezhetik, mintha a világ végére autóznának – mondta Emeus mosolyogva. – Valószínűleg már belefáradtak abba, hogy soha nem jutnak el a pályánkra – mondta. 

Vezetnek, autóznak, buszoznak, vezetnek, vezetnek, végül vagy a Balti-tengerbe esnek bele vagy az stadionban kötnek ki.

Ezt a csapatot 1939-ben alapították Az együttes akkor indult meg felfelé, amikor 2015-ben a jelenlegi elnök átvette az irányítást. Az első dolga az volt, hogy rendet tett a költségvetésben és hatékonyabbá tette a klub működését. Hosszú távú gondolkodás jellemezte az ottani vezetőket. Úgy vélték, felnevelnek pár jó játékost, ezeket majd eladják, s a bevétel fedezi a kiadásokat. Nem túl bonyolult modell ez, lássuk be. Colin Rösler védőt – a korábbi Manchester City-csatár, Uwe fiát – 1,1 millió euróért adták el 2024 nyarán, mindössze 18 hónappal azután, hogy ingyen igazolt a csapathoz. A középpályás Nicklas Röjkjaerért – akit edzője a klub valaha volt legjobb játékosának nevezett – a nyáron 1,65 millió eurót fizetett a dán Nordsjaelland.

2020-ban, amikor ez a csapat újra feljutott a svéd élvonalba, azonnal ötödik helyen zárta a bajnokságot, ami akkor már komoly meglepetésnek számított. Később ezt nem is tudták megismételni. 2021-ben és 2022-ben két kilencedik hely következett, ezt 2023-ban egy tizedik helyezés követte. 

2024-ben pedig ismét az ötödik helyen zártak. 

Semmi sem utalt arra, hogy 2025-ben ők lehetnek a bajnokok.

És jött a Doktor

De kinek köszönhető még ez az idei döbbenetesen jó szereplés? A 35 éves Karl Marius Aksum, egy norvég másodedző, akit nem véletlenül illetnek a Doktor becenévvel. Még egyszer: nem ő ennek a csapatnak a vezető edzője, ezt a posztot Anders Torstensson tölti be. Ám a Doktor mellette elképesztő hatékonysággal dolgozik. Foglalkozzunk most az ő személyével. 2024-ben került ide, a mostani svéd bajnokaspiránshoz. Arra az állásra, amire jelentkezett, nagyon sokan pályáztak. 

De ő volt a legjobb vagy inkább a legmegyőzőbb. Előadása elkápráztatta a Mjällby teljes vezérkarát. Mit csinált ez az ember? Semmit, csak nagyon őszinte volt. 

Ez tetszett meg a svéd kiscsapat vezetőségének. Meg az, hogy a norvég másodedző taktikai nézeteit és elveit elég nagy követőtáborral osztotta meg a közösségi médiában. Úgy érezték, hogy ő az az edző, aki segíthet egy alapvetően védekező csapatot olyan együttessé alakítani, amelyik támadófocit is képes játszani.

„Nem meglepő, hogy jó stílusú focit játszunk” – mondta Aksum az AP-nek. „Természetesen az nagy meglepetés, hogy mi vezetjük a tabellát. 

A faluban, a boltokban, vidéken, amikor sétálok vagy futok, mindenki arról kérdez, hogyan lehetséges ez? Azt mondják nekem, ez egy mese, ami itt történik. Sokan nem is hiszik mindezt el.

„Egész életem során arról álmodoztam, hogy a Mjällby meccsét a Bajnokok Ligájában nézhessem” – mondta Johan Cederblad, a Mjällby szurkolója, aki annak ellenére ennek a csapatnak a drukkere, hogy svéd fővárosban, Stockholmban él. Az sem zavarja, hogy a Mjällby hazai meccseire 520 kilométert kell utaznia. Soha nem jutott eszébe, hogy ez a kis csapat bajnok lehet Svédországban.

A világbajnoki selejtezők miatt most Svédországban is leáll a bajnokság. A következő fordulóban, október 19-én a jelenleg második helyezett Hammarby hazai pályán játszik az AIK Stockholmmal. Egy nappal később, október 20-án a Mjällby Göteborgban játszik. A helyzet pedig az, hogy a csoda akár már a következő fordulóban bekövetkezhet: azaz egy kis Balti-tengeri halászfalu csapata bajnok lehet Svédországban.

A cikk megírásához köszönjük a Dániasport.hu oldal segítségét.

 

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

