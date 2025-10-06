Egy lépésre vagyunk az európai klubfutball legdöbbenetesebb szenzációjától

Mjällby AIF. A futballcsapat, amely kilenc évvel ezelőtt még a svéd harmadosztályban vegetált. A focicsapat, amely egy mindössze 1500 lakosú svéd halászfalu együttese. S amely most tényleg csodára készül. Már a mögöttünk hagyott hétvégén bajnok lehetett volna, de a jelenleg második helyen álló Hammarby nem tette meg azt a szívességet, hogy kikapjon, így a bajnokavatás elmaradt. Ám erre nem kell sokáig várni. Négy forduló van hátra a svéd bajnokságból és a Mjällby AIF előnye 11 pont. Innen szinte már nem lehet veszteni.

A Mjällby AIF egy lépésre van a svéd bajnoki cím megnyerésétől

Fotó: Mjällby AIF Facebook

Mjällby AIF: egy hihetetlen focisztori Svédországból

Már az is egészen döbbenetes, hogy az idei bajnokságban a Mjällby AIF eddig egyetlen vereséget szenvedett el. Közel vanak ahhoz, hogy minden idők legmagasabb pontszámával legyenek bajnokok Svédországban. Mindez egy Balti-tenger partján lévő halászfaluban történik meg.

Ez teljesen hihetetlen sztori. Hát még ha azt mondjuk, hogy kilenc évvel ezelőtt egyetlen meccsre voltak attól, hogy a negyedosztályba zuhanjanak.

A klub elnökét, Magnus Emeust hallgatva az ember tényleg nem is hiszi el, hogy ez a történet igaz. Pedig igaz.

„Ha képesek lennénk megnyerni a bajnokságot, az akkora szenzáció lenne, amit el sem lehet képzelni. Nem hiszem, hogy valaha lesz ennél nagyobb meglepetés ebben az országban” – mondta Magnus Emeus, a Mjällby elnöke az Associated Pressnek. „A klub mérete, a körülményeink, a pénzügyi lehetőségeink – ha csak ezeket nézzük, akkor már az is csoda, hogy a svéd bajnokság élvonalában vagyunk.

Most pedig arról beszélünk, hogy mi lehetünk az aranyérmesek és indulhatunk a Bajnokok Ligájában.

A képen Magnus Emeus, a klub elnöke.

A Mjällby teljes bevétele 2024-ben 85 millió svéd korona (9 millió dollár) volt. Az elnök szerint klubjának költségvetése a címvédő Malmö költségvetésének pontosan az egynyolcada. A Malmö Svédország legnagyobb klubja, a város 90 perces autóútra nyugatra található.

Stadion a világ végén

Magnus Emeus elnök természetesen elfogult, de a Mjällby 6000 férőhelyes stadionját, a Strandvallent – amely Hällevikben, egy kis halászfaluban található, Svédország legszebb fekvésű futballstadionjának nevezte. „Ha nagyon erősen és messzire a kapu fölé rúgod a labdát, akkor az a Balti-tengerbe esik bele” – mondta Emeus. – A stadion olyan elszigetelt, hogy az ide utazó vendégcsapatok úgy érezhetik, mintha a világ végére autóznának – mondta Emeus mosolyogva. – Valószínűleg már belefáradtak abba, hogy soha nem jutnak el a pályánkra – mondta.

Vezetnek, autóznak, buszoznak, vezetnek, vezetnek, végül vagy a Balti-tengerbe esnek bele vagy az stadionban kötnek ki.

Ezt a csapatot 1939-ben alapították Az együttes akkor indult meg felfelé, amikor 2015-ben a jelenlegi elnök átvette az irányítást. Az első dolga az volt, hogy rendet tett a költségvetésben és hatékonyabbá tette a klub működését. Hosszú távú gondolkodás jellemezte az ottani vezetőket. Úgy vélték, felnevelnek pár jó játékost, ezeket majd eladják, s a bevétel fedezi a kiadásokat. Nem túl bonyolult modell ez, lássuk be. Colin Rösler védőt – a korábbi Manchester City-csatár, Uwe fiát – 1,1 millió euróért adták el 2024 nyarán, mindössze 18 hónappal azután, hogy ingyen igazolt a csapathoz. A középpályás Nicklas Röjkjaerért – akit edzője a klub valaha volt legjobb játékosának nevezett – a nyáron 1,65 millió eurót fizetett a dán Nordsjaelland.