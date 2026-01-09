fúrt kúttéliesítésfagy

Milliós kárt okoz magának, ha nem megfelelően téliesít

A kerti csapok és a fúrt kutak nem megfelelő felkészítése a hideg időre sok boszúságot okozhat.

Magyar Nemzet
Forrás: szoljon.hu2026. 01. 09. 22:41
A fúrt kút téliesítése ismét előtérbe került az elmúlt napok rendkívül hideg időjárása miatt. Ilyenkor ugyanis a rendszerben maradt víz megfagy, ami kitágítja, és szétrepeszti a szerelvényeket – figyelmeztet cikkében a szoljon.hu.

Garden tap with frozen drop of water early cold morning
(Forrás: Shutterstock)

Mikor kell téliesíteni a fúrt kutat?

Sokan legyintenek, hogy volt már mínusz egy-két fok, de nem lett semmi. És valóban, mínusz 1-2 foknál általában még nincs gond – mondta a hírportálnak Csepcsényi Tamás, az Aqua Divízió vezetője. A mostani, mínusz tíz fok alatti hőmérsékletnél semmi nem védi meg a kutat és a csővezetékeket az elfagyástól, ha a rendszer nem teljesen víztelenített, akkor mindegy, hogy műanyag vagy fém:

  • a csövek megrepednek,
  • a csapok elfagynak,
  • a szerelvények szétfeszülnek.

A szakember további tanácsairól ide kattintva olvashat bővebben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shuttersotck)


