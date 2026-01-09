Milliós kárt okoz magának, ha nem megfelelően téliesít

A fúrt kút téliesítése ismét előtérbe került az elmúlt napok rendkívül hideg időjárása miatt. Ilyenkor ugyanis a rendszerben maradt víz megfagy, ami kitágítja, és szétrepeszti a szerelvényeket – figyelmeztet cikkében a szoljon.hu.

(Forrás: Shutterstock)

Mikor kell téliesíteni a fúrt kutat?

Sokan legyintenek, hogy volt már mínusz egy-két fok, de nem lett semmi. És valóban, mínusz 1-2 foknál általában még nincs gond – mondta a hírportálnak Csepcsényi Tamás, az Aqua Divízió vezetője. A mostani, mínusz tíz fok alatti hőmérsékletnél semmi nem védi meg a kutat és a csővezetékeket az elfagyástól, ha a rendszer nem teljesen víztelenített, akkor mindegy, hogy műanyag vagy fém:

a csövek megrepednek,

a csapok elfagynak,

a szerelvények szétfeszülnek.

