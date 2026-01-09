Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Megérkezett az országba az a csapadékzóna, amely hazánkba szállítja az ónos esőt tartalmazó csapadékot – derült ki az operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón.

Kiemelték,

a következő 3-4 órában is jelentős ónos csapadékra számítanak a délnyugati országrészben, különösen a határ mentén, ezért kérnek mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat, és ne induljon útnak ma.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta,

nincs elzárt település az országban.

A szóvivő kiemelte, amennyiben nem létszükséglet, az ónos eső miatt senki ne induljon útnak, ugyanis mind a gyalogos, mind pedig az autós közlekedés veszélyessé válhat a következő időszakban.

Mukics arra is figyelmeztetett, hogy az ónos eső miatt vezetékek szakadhatnak le, ezek megközelítése szigorúan tilos, életveszélyes.

Amennyiben valaki leszakadt vezetéket lát, hívja a szolgáltatót vagy pedig a 112-es központi segélyhívót

– emelte ki a szóvivő. Hozzátette, jelenleg több helyen áramkimaradások vannak az országban. Összesen négy vármegye hat településén van áramkimaradás, ez összesen 882 fogyasztási helyet érint.

A sajtótájékoztatón Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese is arra kérte a közlekedőket, hogy amennyiben útnak indulnak, azt csak a téli időjárásra felkészített járművel és teli tankkal tegyék meg, hogy elakadás esetén melegen tudják magukat tartani a segítség megérkezéséig. A vezérigazgató-helyettes arra kérte a lakosságot, hogy indulás előtt az aktuális útviszonyokról tájékozódjanak az utinform.hu oldalon.