Rendkívüli

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

országos katasztrófavédelmi főigazgatóságmukics dánielhavazásoperatív törzs

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Amennyiben nem létszükséglet, az ónos eső miatt senki ne induljon útnak, ugyanis mind a gyalogos, mind pedig az autós közlekedés veszélyessé válhat a következő időszakban.

Gábor Márton
2026. 01. 09. 15:03
Borítókép: Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője (Fotó: Mirkó István)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megérkezett az országba az a csapadékzóna, amely hazánkba szállítja az ónos esőt tartalmazó csapadékot – derült ki az operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón. 

havazás Budapest
 

Kiemelték,

a következő 3-4 órában is jelentős ónos csapadékra számítanak a délnyugati országrészben, különösen a határ mentén, ezért kérnek mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat, és ne induljon útnak ma. 

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta, 

nincs elzárt település az országban.

A szóvivő kiemelte, amennyiben nem létszükséglet, az ónos eső miatt senki ne induljon útnak, ugyanis mind a gyalogos, mind pedig az autós közlekedés veszélyessé válhat a következő időszakban.

Mukics arra is figyelmeztetett, hogy az ónos eső miatt vezetékek szakadhatnak le, ezek megközelítése szigorúan tilos, életveszélyes.

Amennyiben valaki leszakadt vezetéket lát, hívja a szolgáltatót vagy pedig a 112-es központi segélyhívót

– emelte ki a szóvivő. Hozzátette, jelenleg több helyen áramkimaradások vannak az országban. Összesen négy vármegye hat településén van áramkimaradás, ez összesen 882 fogyasztási helyet érint. 

A sajtótájékoztatón Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese is arra kérte a közlekedőket, hogy amennyiben útnak indulnak, azt csak a téli időjárásra felkészített járművel és teli tankkal tegyék meg, hogy elakadás esetén melegen tudják magukat tartani a segítség megérkezéséig. A vezérigazgató-helyettes arra kérte a lakosságot, hogy indulás előtt az aktuális útviszonyokról tájékozódjanak az utinform.hu oldalon. 

Borítókép: Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Rövidebb tanítással, elmaradó színházi előadásokkal készülnek Somogyban és Baranyában az ónos esőre

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu