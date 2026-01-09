országos katasztrófavédelemmukics dánieljelentésoperatív törzs

Itt az operatív törzs rendkívüli bejelentése az ítéletidőről: óriási veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek + videó

Továbbra sincs elzárt település az országban, de Fejér vármegyében hóátfuvás miatt több utat is le kellett zárni – derült ki az operatív törzs pénteki ülése után. Közölték, újabb havazásra és hideg időjárásra kell számítani az elkövetkező napokban, a védekezés folyamatos és eredményes. Egyes megyékben ónos esőre figyelmeztetnek, aki teheti, ne induljon útnak autóval ezeken a területeken.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 9:51
Fotó: Ruprech Judit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ismét ülést tartott az operatív törzs az országban kialakult havazásról és a védekezésről. 

Újabb havazásra és hideg időjárásra kell számítani az elkövetkező napokban, a védekezés folyamatos és eredményes, a hó miatt közúton elzárt település nincs az országban

 – tudatta Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs ülése után. 

 

Érkezik az ónos eső: aki teheti, ne induljon útnak autóval!

Szanka Gábor, a HungaroMet vezérigazgatója elmondta: tegnap visszaszorult a hófúvás, ám emiatt több helyen rendkívüli hideg volt, helyenként mínusz 25 fokot is mértek. – Kisebb havazás az egész országban előfordulhat, ám Sopronban és a nyugati országrészben nagy havazásra kell számítani, valamint ónos esőre is. 

Akik tehetik, ne induljanak el ezekben a vármegyékben

– hangsúlyozta. Hozzátette: szombaton enyhülés várható, megszűnik a csapadék, a jövő hét közepéig nem kell számítani jelentős havazásra. A komoly hideg viszont velünk marad. Mukics Dániel arról számolt be, hogy 

Fejér vármegyében tegnap hóátfuvás miatt több utat is le kellett zárni 10 és 16 óra között.

A szóvivő elmondta, négy vármegye hat településén nincs áramszolgáltatás, a szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán. Bábolnán pedig szünetelt a vízellátás, ám ez is megoldódott. – A kórházakban a betegellátás folyamatos, a traumás esetek száma 40 százalékkal emelkedett egy nap alatt. A kataszrófavédelem egységeit 84 helyre riasztották. A rendőrség 179 közlekedési balesethez ment ki, halálos szerencsétlenség nem volt, azonban kéttucatnyi súlyos sérült embert mentettek ki a balesetek helyszínéről. A mentőszolgálat 4051 esethez vonult ki, több száz sérültet kellett ellátni. 

A köznevelésben húsz oktatási intézményben van kisebb fűtési probléma, központi intézkedést mindez nem igényel, mindenhol elindult a tanítás, kivéve Ilken, ahol egy általános iskola fűtése meghibásodott, itt tanítási szünetet rendeltek el

 – sorolta. Hozzátette, 16 településen a hulladékszállítás néhány napos késésben van, a vasútvonalakon kisebb késések várhatók.

A szóvivő jelezte, a közúthálózat síkosságmentesítésében 81 munkagép vett részt. Mukics Dániel arra kérte az embereket, ahol ónos eső esik, ott el se induljanak. 

Előfordulhat, hogy az ónos eső miatt a keletkezett jég elszakít vezetékeket, a szolgáltatók készenlétben állnak.

Fülöp Attila azt hangsúlyozta, a vörös kód ma is érvényben van. – A vörös kód első napján 161 bejelentés érkezett, annyi, mint korábban soha – közölte, hozzátéve, hogy ebben az időjárásban a legfontosabb az élet védelme, az elszigetelten élők fokozott veszélyben vannak, jellemzően a tanyavilágban élők. Azt kérte, mindenki jelezze, ha bajba jutott, fagyoskodó embert lát, ebben az időjárási helyzetben egy jelzés, egy telefonhívás életet menthet.

